Arvato Systems unter den Top 5 der SAP Berater

Das Fachmagazin ?Computerwoche? und das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) haben Arvato Systems als ?IT-Champion: SAP-Berater? ausgezeichnet. Im Ranking liegt Arvato Systems auf Platz 5 und konnte sich damit in einem starken Wettbewerbsumfeld hervorragend behaupten.

Die Studie hatte zum Ziel, die Anbieterreputation von etwa 100 SAP-Beratern in Deutschland anhand eines Social Listenings zu untersuchen und einzuordnen. Dabei ginge es bei der SAP Beratung heute ?längst nicht mehr nur um Technik und Software?, so die Computerwoche. Gefordert seien ?darüber hinaus eine individuelle Kundenorientierung, Branchen-Know-how sowie Erfahrung in Sachen Projekt- und Change-Management.?

Für die Sentiment-Analyse, so die Computerwoche auf ihrer Website, haben die IMWF-Analysten Daten aus einer Vielzahl von Onlinequellen, darunter Nachrichtenseiten, Foren, Blogs und Social-Media-Kanäle erhoben. Die eingesammelten Informationen wurden mit Hilfe von neuronalen Netzen und anderen KI-Verfahren untersucht. Wichtig seien dabei zum Beispiel die Aspekte gewesen,

* wie ein SAP-Berater als Arbeitgeber bewertet wird,

* wie es um Fähigkeiten und Innovationsleistungen des Managements bestellt ist und

* wie das Urteil zu Produkten und Services ausfällt.

Am Ende stand eine Sentiment-Analyse, die alle Aussagen im Web über das jeweilige Unternehmen in die Kategorien Positiv, Neutral oder Negativ einteilt. Aus Tonalität und Reichweite konnte dann ein Wert für die Anbieterreputation errechnet werden, bei dem Arvato Systems 88,8 von 100 möglichen Punkten erreicht hat und damit zu den Top 5 der bewerteten Unternehmen zählt.

