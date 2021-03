Arvato Systems unterstützt Firmen bei der Organisation und Umsetzung von Impfkampagnen

(Arvato Systems) Gütersloh ? Eine stetig wachsende Zahl großer deutscher Firmen plant, die Impfung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen das SARS-CoV-2 Virus in die eigenen Hände zu nehmen. Beabsichtigt ist, dass Betriebsärzte die Beschäftigen an den hauseigenen Standorten impfen, um den Fortschritt der bundesweiten Impfkampagne zu beschleunigen, sobald Impfdosen in ausreichender Menge zur Verfügung stehen und die Impf-Verordnungen dies erlauben.

Die Impfplattform von Arvato Systems hat sich bereits in der Praxis in einem großen Flächenland bewährt und wird nun in einem weiteren Ausbauchritt auch Unternehmen angeboten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die eigenen Betriebsärzte impfen lassen wollen.

Die IT-Plattform integriert in einem ganzheitlichen Ansatz sowohl die Terminvergabe als auch die Logistik-Abwicklung. Unabhängig vom Ort der Impfung werden sämtliche Impfwege vollstufig unterstützt und in einem einheitlichen System konsolidiert. Die reibungslose Abwicklung des gesamten Impfprozesses sowie eine hohe Informationstransparenz wird so sichergestellt.

?Ich freue mich, dass unsere IT-Lösung auch für Unternehmen einsatzbereit ist und wir Firmen bei der Umsetzung ihrer Impfkampagnen kurzfristig unterstützen können?, bestätigt Michael Horstmann, Business Development Manager bei Arvato Systems, die Einsatzmöglichkeiten der Plattform.

Durch die Integration der Bestandssicht der knappen Impfstoffe werden nur solche Termine in der passenden Taktung vergeben, die auch durch verfügbare Bestände der jeweiligen Impfstoffe abgedeckt sind. Die Vorgaben des STIKO-Impfreglements werden vollständig abgebildet. Die Plattform beinhaltet zudem neben qualitätsgesicherten Komponenten, wie beispielweise Beschränkung der Zielgruppe auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine datenschutzkonforme Datenhaltung sowie eine QR-Code gesteuerte Abwicklung am Ort der Impfung. Alle Plandaten und Fortschrittszahlen zum Impfprozess werden in ein übersichtliches Echtzeit-Cockpit übertragen. Die Vorgaben der Impf-Verordnung zur Meldung an das Robert Koch Institut inklusive Chargen-Information je Impfung werden ebenfalls vollständig unterstützt.

