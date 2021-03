Arvato Systems wird Mitglied im bvitg e.V.

br />



Arvato Systems ist seit März 2021 Teil des Branchenverbandes für IT-Anbieter im Gesundheitswesen

Schnellere Digitalisierung der Branche ist gemeinsames Ziel

(Arvato Systems) Gütersloh ? Arvato Systems, der zentrale Akteur für den Betrieb und die Entwicklung der Telematikinfrastruktur (TI) im deutschen Gesundheitswesen, ist seit März 2021 Mitglied im bvitg e.V., dem Verband für Digitalisierungsfragen des Gesundheitswesens.

Gesundheits-IT leistet einen großen Wertbeitrag für das Gesundheitswesen. Gemeinsam mit seinen Mitgliedsunternehmen arbeitet der Bundesverband Gesundheits-IT ? bvitg e. V. intensiv daran, die Gesundheits-IT für alle Versorgungsbereiche zu etablieren, um so die Gesundheitsversorgung der Menschen in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Mitglieder sind beispielsweise führende IT-Anbieter im Gesundheitswesen. In verschiedenen Arbeits- und Projektgruppen werden aktuelle Themen diskutiert und Positionspapiere erarbeitet. Arvato Systems ist als langjähriger Partner der gematik und als ausgewiesener E-Health-Experte ein wichtiger Impulsgeber in Fragen der Digitalisierung des Gesundheitswesens.

?Der bvitg setzt sich ? wie auch wir bei Arvato Systems ? für wichtige Branchenthemen ein und fördert die Digitalisierung der Gesundheitswirtschaft?, begründet Jan Wemmel, Bereichsleiter E-Health bei Arvato Systems den Beitritt zum Digitalverband der Health-IT-Anbieter. ?Ich freue mich schon sehr auf den Expertenaustausch innerhalb der Fachgruppen und darauf, die digitale Agenda mitzugestalten. Denn klar ist: Wir brauchen schnelle, einheitliche und digitale Prozesse im Gesundheitswesen ? heute mehr denn je.?

Über den Bundesverband Gesundheits-IT ? bvitg e. V.

Der bvitg e. V. vertritt in Deutschland die führenden IT-Anbieter im Gesundheitswesen, deren Produkte je nach Segment in bis zu 90 Prozent des ambulanten und stationären Sektors inklusive Reha-, Pflege- und Sozialeinrichtungen eingesetzt werden. Über 70 Prozent der Unternehmen sind international tätig.

Die bvitg Service GmbH, die als hundertprozentige Tochtergesellschaft des bvitg e. V. auftritt, organisiert die Plattform DMEA ? Connecting Digital Health.

Mehr Informationen unter:

www.bvitg.de

www.dmea.de

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der Digitalen Transformation. Mehr als 3.000 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. Als Team entwickeln wir innovative IT-Lösungen, bringen unsere Kunden in die Cloud, integrieren digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von IT-Systemen. Zudem können wir im Verbund der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Arvato ganze Wertschöpfungsketten abbilden. Unsere Geschäftsbeziehungen gestalten wir persönlich und partnerschaftlich mit unseren Kunden. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig Erfolge. www.arvato-systems.de