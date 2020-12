Asante berichtet über aktuellen Stand der Exploration und gewährt Optionen



Vancouver (British Columbia), 21. Dezember 2020. Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9/U.S.OTC:ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen kurz vor Abschluss des zuvor angekündigten Schürfgrabungs- und Erdbohrprogramms in der Zone 513, Teil des Projekts Kubi, steht. Die Laborergebnisse werden nun für das erste Quartal 2021 erwartet.

In der Konzession Fahiakoba des Unternehmens wurde ein geophysikalisches Messprogramm mittels induzierter Polarisation (IP) abgeschlossen, bei dem bedeutende Anomalien verzeichnet wurden. Jetzt werden Pläne für ein anschließendes Bohrprogramm im ersten Quartal 2021 erarbeitet. Die Abgrenzung neuer Zielgebiete bei Kubi wird auch fortgesetzt.

Ein großer kanadischer geophysikalischer Auftragnehmer wird mobilisiert, um mit 3D-, IP-, drohnengestützten magnetischen und elektromagnetischen Untersuchungen in den Projekten Betenase und Keyhole zu beginnen. Diese im Grunde unerkundeten Gebiete liegen entlang großer regionaler goldhaltiger Strukturen, die Standort weitläufiger alluvialer Goldabbaustätten sind; sie bieten dem Unternehmen große Chancen.

Angesichts der Dynamik seines kürzlich verstärkten Board of Directors und der neuen Finanzierungsmöglichkeiten in Ghana wird sich das Unternehmen nicht länger um ein Joint Venture für Kubi bemühen, sodass es sämtliche Rechte am Projekt behalten kann.

Das Management ist der Ansicht, dass sich die Mineralisierungsstruktur auf Grundlage der Ergebnisse der kürzlich durchgeführten 3D-Inversion der magnetischen Daten nun bis in Tiefen von mehr als 3 Kilometern erstreckt; dies könnte für Kubi und Asante möglicherweise von transformativer Bedeutung sein (https://www.asantegold.com/assets/Video/KubiTI3DMagInversion1.mp4).

Asante sondiert in Zusammenarbeit mit einem großen europäischen Hersteller/Auftragnehmer auch die Möglichkeit einer frühzeitigen Anwendung eines bewährten Gangabbauverfahrens im Bereich von der Oberfläche bis 150 Meter Tiefe bei Kubi.

Das Unternehmen hat einem Director 350.000 Incentive-Aktienoptionen mit einer Laufzeit von fünf Jahren sowie einem Berater 650.000 Aktienoptionen mit zwei Jahren Laufzeit gewährt; der Ausübungspreis beträgt jeweils 0,115 Dollar.

Wir wünschen all unseren Aktionären, Mitarbeitern und Vertragspartner eine festliche und friedliche Weihnachtszeit und ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.

Douglas R. MacQuarrie

President und CEO

Über Asante Gold Corporation

Asante bemüht sich weiterhin um die Erschließung seines Goldprojekts Kubi in Richtung Produktion und untersucht seine Konzessionen/Optionen für neue Entdeckungen in den Bereichen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die alle an große Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana angrenzen oder entlang des Streichens liegen.

