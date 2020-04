Asante Gold Corporation: NEWS FLASH



AKTIEN IN UMLAUF: 66.545.757

Vancouver, British Columbia – 13. April 2020 – Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9/ U.S.OTC:ASGOF)

Sehr geehrte Aktionäre und interessierte Leser!

Wir möchten die aktuelle Situation zum Anlass nehmen und all unseren Aktionären, Mitarbeitern und deren Familien unsere besten Wünsche übermitteln. In welchem Land der Welt auch immer Sie sich derzeit befinden, kommen Sie gesund und sicher durch diese herausfordernde Zeit!

Viele von uns müssen sich aufgrund des Lockdowns derzeit in räumlicher Distanzierung üben und haben somit etwas mehr Zeit als sonst zur Verfügung. Wir haben daher nachstehend unsere aktuellen Presseinterviews und eine Reihe von interessanten Links für Sie vorbereitet:

Chris Marcus von Arcadia Economics im Interview mit dem CEO von Asante:

Interview mit Business-Autor Daniel Sekulich, The Northern Miner, vom 9. April über den aktuellen Stand der SMD-Technologie:

(für Auswahl nach unten scrollen)

Aktuelle Präsentation der Firma Novamera Inc. über ihre Vermarktung der SMD-Technologie (Nachhaltiger Bergbau durch großformatige Bohrungen):

Gesponsertes Banner von Asante Gold auf der Webseite GATA.org – eine hochkarätige Informationsquelle für alle Goldanleger:

Derzeit werden Hilfsgelder in Höhe von mehreren Billionen Dollar gedruckt, um die riesigen Löcher zu stopfen, die von der verheerenden COVID-19-Pandemie im Bruttoweltprodukt gerissen wurden. Wir rechnen daher weltweit mit einer raschen Beschleunigung der Währungsabwertung. Im Laufe der Zeit wird man um Papiergeld immer weniger bzw. weniger reale Güter kaufen können; diese Tatsache müssen wir alle tagtäglich bei unserem Einkauf im Supermarkt schmerzlich feststellen.

Das einzige reale Zahlungsmittel, das im Rahmen einer derartigen Geldabwertung Sicherheit bietet und kein Ausfallsrisiko der Gegenpartei birgt, sind Goldbarren in sicherer Verwahrung. An zweiter Stelle rangiert der Besitz einer Beteiligung an physischem Gold, das sicher im Untergrund verwahrt ist – in Form von Reserven und Ressourcen der Goldbergbauunternehmen und Goldexplorer, die im Rahmen von Bohrungen erschlossen wurden. Die PCF Capital Group hat vor kurzem darauf hingewiesen, dass ein Zusammenhang zwischen dem Unternehmenswert einer börsennotierten Goldfirma und dem Goldpreis abzüglich der nachhaltigen Gesamtkosten (All-in sustaining costs/AISC) auf Basis der gehaltenen Goldreserven besteht (siehe auch http://www.pcfcapital.com.au/).

Wir fragen uns nicht OB, sondern WANN die Anleger von Gold-ETFs endlich erkennen, dass es sich bei ihrer Anlage nur um ein Goldderivat in Form von Papiergold handelt, und nicht um lieferbares Gold, auf das man persönlich Zugriff hat?

Physisches Gold ist nur sehr begrenzt verfügbar und sein Preis muss sich unweigerlich erhöhen, wenn die Nachfrage steigt. Fiatgeld in Papierform ist hingegen unbegrenzt verfügbar und muss letztendlich seinen Wert einbüßen. Digitale Münzen (Coins) haben bestenfalls spekulativen Charakter. Es steht außer Zweifel, welche Asset-Klasse einen Zusammenbruch der Finanzmärkte überleben wird. Gold stellt diese Tatsache bereits seit mehr als 5.000 Jahren unter Beweis.

Für das Board:

Douglas R. MacQuarrie

President und CEO

