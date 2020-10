Asante Gold schließt Privatplatzierung ab



AKTIEN IN UMLAUF: 86.563.257

Vancouver, British Columbia – 26. Oktober 2020 – Asante Gold Corporation (CSE:ASE/ FRANKFURT:1A9/U.S.OTC:ASGOF) (Asante oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die am 19. Oktober 2020 angekündigte Privatplatzierung zur Aufbringung von Mitteln in Höhe von insgesamt 1.350.000 Dollar brutto für das allgemeine Working Capital abgeschlossen wurde.

Es wurden insgesamt 13.500.000 Einheiten zum Preis von 0,10 Dollar pro Einheit bei zwei zeichnenden Teilnehmern platziert. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Stammaktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber bis zum 21. Oktober 2022 zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,22 Dollar. Alle im Rahmen dieser Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten und einem Tag.

Nadia Abdul Aziz, eine akkreditierte Investorin und Bürgerin von Ghana, hat im Rahmen der Platzierung 13.000.000 Einheiten und damit umgerechnet 13,06 % der emittierten Aktien des Unternehmens auf einer teilweise verwässerten Basis (10,68 % voll verwässert) erworben und mit dem Unternehmen vereinbart, dass sie – sofern nicht aufgrund der bestehenden Wertpapiergesetzgebung zulässig – keine Warrants ausüben wird, über welche sie mehr als 19,9 % des zum aktuellen Zeitpunkt ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens halten oder kontrollieren würde.

Frau Aziz ist eine fokussierte und ergebnisorientierte Finanzexpertin, die viele Jahre Erfahrung in den Bereichen Regierungsbeziehungen, Kommunikation, Marketing und Akquisitionen in ganz Westafrika vorweisen kann. In Ihrer Funktion als Director bei dem in Ghana ansässigen privaten Projektinitiator und Projektentwickler Indussi Resources war sie maßgeblich an der Übernahme bedeutender Rohstoffkonzessionen sowie an der Erschließung von Minen beteiligt.

Frau Aziz erklärt: Asante und die mit dem Unternehmen verbundenen Gesellschaften sind an vielen aussichtsreichen Goldexplorationsprojekten und kurzfristigen Erschließungsprojekten beteiligt und verfügen über erfahrene Führungskräfte und Berater, die bereits zahlreiche große Explorationserfolge verbuchen konnten. Diese Attribute, gepaart mit unserer Finanzkraft und unseren Landeskenntnissen, werden aus unserer Sicht ein Erfolgsteam bilden.

Mit dem Erlös aus der Privatplatzierung werden die weiteren Explorationsaktivitäten in den unternehmenseigenen Goldexplorations- und Golderschließungsprojekten in Ghana, ein Arbeitsprogramm zur Evaluierung des obertägigen Goldoxidpotenzials der Zone 513 bei Kubi sowie die Aufstockung des allgemeinen Working Capital finanziert.

Douglas R. MacQuarrie

President und CEO

Über Asante Gold Corporation

Asante bemüht sich weiterhin um die Beschaffung von Mitteln für den Ausbau und die Erschließung seines Goldprojekts Kubi in Richtung Produktion und untersucht seine Konzessionen/Optionen für neue Entdeckungen in den Bereichen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die alle an große Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana angrenzen oder entlang des Streichens liegen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Douglas MacQuarrie, President & CEO, Tel: +1 604-558-1134; E-Mail: douglas@asantegold.com

Valentina Gvozdeva, Unternehmensentwicklung, E-Mail: valentina@asantegold.com

Doreen Kent, Informationsstelle für Aktionäre, Tel: +1 604-948-9450; E-Mail: d.kent@eastlink.ca

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite unter www.asantegold.com.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446.

1