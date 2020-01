ASC präsentiert auf Microsoft Ignite The Tour 2020

ASC Technologies AG ist dieses Jahr auf der Microsoft Ignite The Tour vertreten und wird an mehreren Standorten seine neueste Lösung ?ASC Recording Insights? für Microsoft Teams vor-stellen. Die native App gewährleistet eine rechtskonforme Aufzeichnung und Archivierung aller Gespräche innerhalb von Teams. Analysefunktionen helfen die aufgezeichneten Daten auszuwerten und garantieren eine lückenlose Einhaltung rechtlicher Vorgaben auf der sicheren Basis von Microsoft Azure.

Microsoft Ignite The Tour 2020

Mit der lokalen Konferenz Ignite The Tour 2020 bringt Microsoft die Microsoft Ignite aus Orlando in verschie-dene Städte rund um den Globus. Die Konferenz bietet zudem die Chance, Microsoft-Experten, Community-Größen und viele Gleichgesinnte zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen und so das eigene persönliche Netzwerk zu erweitern. An wichtigen Standorten ist ASC Sponsor und präsentiert seine native App ASC Re-cording Insights für Compliance Recording und Analytics in Microsoft Teams.

Veranstaltungsorte mit ASC-Sponsorship im Überblick:

London 16.-17. Januar: Stand 537

Mailand 27.-28. Januar: Stand 300

Washington D.C. 06.-07. Februar: Stand 407

Singapur 20.-21. Februar

Amsterdam 11.-12. März

Hong Kong 25.-26. März

Mexiko City 30.-31. März

Berlin 29.-30. April

Stockholm 05.-06. Mai

ASC Recording Insights

Mit ASC Recording Insights erhalten Microsoft-Teams-Nutzer ein umfassendes Tool zur rechtskonformen Auf-zeichnung und Archivierung sowie zur Auswertung aller Gespräche innerhalb von Teams. Zu den Gesprächen zählen Audio- und Videoanrufe, Chats, Meetings und zugehörige Inhalte. Die Speech Services, Bestandteil der Azure Cognitive Services, wandeln die Konversationen von Sprache in Text um. Darüber hinaus ermög-licht Natural Language Processing eine automatische Kategorisierung sowie Emotionserkennung und Sprach-übersetzung direkt in der App. Die Microsoft Azure Cognitive Services leiten aus diesen Daten fundierte Er-kenntnisse ab und ermöglichen so einen proaktiven Ansatz für das Compliance-Management. Die App steht bereits jetzt im Microsoft Teams Store und auf Microsoft AppSource zum Download bereit. Die volle Funktio-nalität der App wird in Kürze mit GA der Microsoft Teams Calling API zur Verfügung stehen.

Für mehr Informationen über das Portfolio von ASC besuchen Sie bitte www.asc.de.

Hier geht es zum Download der App auf Microsoft AppSource: http://bit.ly/ASCRecordingInsights.

ASC ist ein weltweit führender Softwareanbieter im Bereich Omni-Channel Recording, Qualitätsmanagement und Analytics. Zu den Zielgruppen gehören alle Unternehmen, die ihre Kommunikation aufzeichnen, insbe-sondere Contact Center, Finanzdienstleister und Organisationen der öffentlichen Sicherheit. ASC bietet Lö-sungen zur Aufzeichnung, Analyse und Auswertung multimedialer Interaktionen – sowohl als Service aus der Cloud als auch als lokale Lösung. Mit Hauptsitz in Deutschland und Tochtergesellschaften in Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Rumänien, Dubai, den USA, Brasilien, Mexiko, Hongkong, Japan und Singapur so-wie einem weltumspannenden Service-Netzwerk zählt ASC zu den Global Playern der Branche.