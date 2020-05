ASC Recording Insights für Compliance Recording für Microsoft Teams

Nahtloses & schnelles Onboarding

Cognitive Services für umfassende Analyse der gesamten Kommunikation

WealthVest nutzt native App und erfüllt Compliance-Anforderungen

Microsoft hat die Lösungen seiner Partner für Compliance Recording für Microsoft-Teams vorgestellt.? Mit ASC Recording Insights bietet ASC eine native App für die sichere Erfassung und Archivierung der gesamten aufzeichnungspflichtigen internen und externen Kommunikation über Microsoft Teams. Cognitive Services helfen die aufgezeichneten Inhalte zu analysieren und Risiken zu erkennen. Alle Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind, ihre Kommunikation aufzuzeichnen und zu archivieren, profitieren ab sofort von einem nahtlosen und schnellen Onboarding-Prozess von ASC Recording Insights. Kunden können den Service über den Microsoft Teams Store oder Azure Marketplace noch heute aktivieren.

Gesetzliche Aufzeichnung und Archivierung mit nur einem Klick

Mit ASC Recording Insights erhalten Unternehmen eine schlüsselfertige Lösung für die compliance-konforme Erfassung jeglicher Kommunikation über Microsoft Team. ?Wollen Microsoft-Teams-Nutzer den komplexen, regulatorischen Anforderungen innerhalb von Teams ?mit nur einem Klick? nachkommen, können sie ab sofort ASC Recording Insights nutzen?, erklärt Dr. Gerald Kromer, CEO von ASC Technologies AG. Die in Teams integrierte App erfasst und speichert die Kommunikation rechtssicher in Microsoft Rechenzentren in der Cloud, sodass Vorschriften wie MiFID II oder Dodd-Frank eingehalten werden.

Proaktives Compliance Management durch Datenanalysen

ASC Recording Insights greift auf die Cognitive Services von Microsoft zurück und wandelt die aufgezeichnete Kommunikation durch automatische Transkription, Informationsextraktion und Emotionserkennung in wertvolles Wissen um. Natural Language Processing Services ermöglichen einen proaktiven Ansatz für das Compliance-Management direkt in der App.

Kommunikationsinhalte können eingeordnet, extrahiert, verschriftet, verschlagwortet, übersetzt und analysiert werden, ohne dass eine menschliche Überprüfung erforderlich ist. ?Indem wir die Cognitive Services von Microsoft in unsere Analytics Use Cases integrieren, können alle Microsoft-Teams-Nutzer Compliance-Vorgaben einhalten, mögliche Betrugsfälle und Verstöße gegen die Compliance zuverlässig erkennen, Risiken besser managen und hohe Servicequalität sicherstellen?, sagt Kromer.

WealthVest erfüllt Compliance-Anforderungen durch ASC Recording Insights

ASC Recording Insights ist bereits bei mehreren Kunden produktiv im Einsatz, unter anderem bei dem Contact Center von WealthVest, einem US-amerikanischen Finanzdienstleister. Das Contact Center wird zu 100 Prozent über Microsoft Teams abgebildet und nutzt ASC Recording Insights, um Compliance-Anforderungen nachzukommen. ?Alle aufzeichnungspflichtigen Gespräche über Audio, Video, Bildschirm oder Chat, werden heute mit der App von ASC aufgezeichnet. Wir haben uns bewusst für die Lösung von ASC entschieden, da es momentan die einzige native App für Compliance Recording und Archivierung innerhalb von Teams ist und alle rechtlichen Pflichten vollumfänglich erfüllt?, sagt Dillon Wood, Sr. Information Technology Specialist von WealthVest Marketing.

Für mehr Informationen zu ASC Recording Insights besuchen Sie bitte https://www.asc.de/german/ASC_Recording_Insights_for_Microsoft_Teams.html? ??

ASC ist ein weltweit führender Softwareanbieter im Bereich Omni-Channel Recording, Qualitätsmanagement und Analytics. Zu den Zielgruppen gehören alle Unternehmen, die ihre Kommunikation aufzeichnen, insbesondere Contact Center, Finanzdienstleister und Organisationen der öffentlichen Sicherheit. ASC bietet Lösungen zur Aufzeichnung, Analyse und Auswertung multimedialer Interaktionen – sowohl als Service aus der Cloud als auch als lokale Lösung. Mit Hauptsitz in Deutschland und Tochtergesellschaften in Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Rumänien, Dubai, den USA, Brasilien, Mexiko, Hongkong, Japan und Singapur sowie einem weltumspannenden Service-Netzwerk zählt ASC zu den Global Playern der Branche.