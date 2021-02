ASC und Anywhere365? geben strategische Partnerschaft bekannt

ASC und Anywhere365? geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Anywhere365?, das weltweit erste zertifizierte Microsoft Teams Contact Center, wird ASC?s zertifizierte Compliance Recording App, ASC Recording Insights, in seine Azure Dialogue Cloud Platform integrieren. Damit vereinen die beiden Partner zwei marktführende Lösungen in einer Omnichannel Dialogue Management Platform.

Unternehmen aus regulierten Branchen, wie der Finanzbranche, sind verpflichtet ihre Kundengespräche rechtskonform aufzuzeichnen. Insbesondere durch die steigende Nutzung cloudbasierter Kommunikationslösungen, müssen die Aufnahmefunktionen sicher und flexibel sein ? und in Contact Centern die Produktivität der Agenten steigern. Durch die neue Kooperation von Anywhere365? und ASC, sind Agenten in der Lage von jedem Ort aus, hoch qualitative, rechtskonforme und effiziente Kundengespräche zu führen.

Rechtliche Kommunikationsherausforderungen erkennen und lösen

?Seit jeher ist es unser Ziel durch unsere Technologie den Aufwand bei der Bearbeitung von Dialogen zu reduzieren. Durch die Integration von ASC Compliance Recording in unser Omnichannel Cloud Contact Center, ist eine höhere Geschwindigkeit und Kosteneffizienz möglich?, so Gijs Geurts, Gründer und CEO von Anywhere365?. Wir bieten Banken und anderen streng regulierten Branchen, die Möglichkeit einige ihrer Herausforderungen in der Kundenkommunikation zu lösen ? ganz ohne Insel-Lösung und ohne Neuorganisation der eigenen IT-Infrastruktur.?

Exzellentes und rechtskonformes Engagement

?ASC und Anywhere365? ermöglichen regulierten Unternehmen Microsoft Teams rechtskonform in ihr Contact Center zu integrieren?, sagt Dr. Gerald Kromer, Chief Executive Officer von ASC Technologies. ?Gemeinsam stehen wir für Kundenservice und Compliance ? beides nativ in Microsoft Teams integriert und innerhalb weniger Stunden für unsere Kunden verfügbar.?

Über Anywhere365?

Anywhere365? wurde aus der Überzeugung gegründet, dass jedes Unternehmens auch ein Contact Center abbilden kann. Deshalb entwickelte das Unternehmen die Anywhere365 Dialogue Cloud und das Direct Routing Contact Center für Microsoft Teams. Das Ziel von Anywhere365 ist es, den Aufwand bei der Bearbeitung von Dialogen zu reduzieren. Anywhere365? stellt sicher, dass die richtige Information den richtigen Empfänger zur richtigen Zeit erreicht ? und das unabhängig vom Standort.?Die Anywhere365? Produkte sind preisgekrönt, von Gartner anerkannt und in mehr als 1.800 der größten Unternehmen weltweit, darunter mehr als 50 Fortune 500 Unternehmen, in Benutzung. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in den Niederlanden, mit regionalen Niederlassungen in Belgien, Großbritannien, USA, Kanada und Australien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.anywhere365.io.

ASC ist ein weltweit führender Softwareanbieter im Bereich Omni-Channel Recording, Qualitätsmanagement und Analytics. Zu den Zielgruppen gehören alle Unternehmen, die ihre Kommunikation aufzeichnen, insbesondere Contact Center, Finanzdienstleister und Organisationen der öffentlichen Sicherheit. ASC bietet Lösungen zur Aufzeichnung, Analyse und Auswertung multimedialer Interaktionen – sowohl als Service aus der Cloud als auch als lokale Lösung. Mit Hauptsitz in Deutschland und Tochtergesellschaften in Großbritannien, Frankreich, Spanien, der Schweiz, Rumänien, Dubai, den USA, Brasilien, Mexiko, Hongkong, Japan und Singapur sowie einem weltumspannenden Service-Netzwerk zählt ASC zu den Global Playern der Branche.