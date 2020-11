ASFALIS im Test: Mit Bestnote bestanden? Neue Software-Version bereits erhältlich

ASFALIS konvertiert und repariert 3D-Daten nicht nur in beliebiger Größe und Umfang, es kann die Modelle auch per Geometrievereinfachung kleiner und handlicher machen, miteinander vergleichen und prüfen. Damit liefert die Software-Lösung CAD-Daten in sehr hoher Qualität für Entwicklung und Produktion. Das neue Release ASFALIS EX 8.3 für den deutschsprachigen Markt ist bei CAMTEX jetzt bereits erhältlich.

In einem Test, durchgeführt von AFNeT in Kooperation mit prostep ivip, wurde die Qualität der konvertierten Daten anhand des Formats STEP AP242 geprüft. “STEP als universelles Datenformat ist der kleinste, gemeinsame Nenner aller CAD-Systeme.”, erläutert Enrico Volkmar, Service-Techniker bei CAMTEX. “Es ist eine gute Alternative zu JT und perfekt für den CAD-Datenaustausch.”

Sehr gute Testergebnisse

Bei der Konvertierung der nativen Formate CATIA V5, Creo und NX in STEP AP2412 sowie in entgegengesetzter Richtung schnitt ASFALIS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern am besten ab. Fast alle geforderten Kriterien der Modellkonvertierung wurden erfüllt, auch die fehlerfreie Übertragung von Attributen und semantischen PMI. Damit hat sich ASFALIS im Test mit seinen Mitbewerbern die Bestnote verdient. “Wir freuen uns über die guten Ergebnisse.”, sagt Enrico Volkmar, “Beim Konvertieren von STEP in Creo lief allerdings noch nicht alles rund, wie uns der Test gezeigt hat. Das wurde in der neuen ASFALIS-Version EX 8.3 direkt ausgebügelt.”

Neues Release mit aktuellen Schnittstellen

Gesagt, getan. ASFALIS EX 8.3 konvertiert laut CAMTEX fehlerfrei nach Creo Parametric und enthält folgende weitere, aktuelle Formatschnittstellen:

CATIA V5 R7 – R30

CATIA V4.2.1 – V4.2.5

3DEXPERIENCE(Plug-in) R2017x, R2018x, R2019x, R2020x

NX I-DEAS 6.3 – 6.7

Creo Parametric 2.0 – 7.0; 2000i – WF5; CP1.0 ? CP6.0

Parasolid V7 – V32.0

NX9 – NX1926 Series; NX standalone UG10 – NX1899 (Import)

SolidWorks 2015 – 2020

Inventor 2017 – 2021

Creo Elements/Direct Modeling 18.1 – 20.2

IGES 5.2, 5.3

STEP AP203, 214, 242 ed1/ed2

STEP AP242 BOM

ACIS R6-R29

JT 6.4 – 10.5 (Import), JT 8.0 – 10.5 (Export)

PLM XML

3DXML(SA) R201x – R2019x

STL (Export)

XVL v3, v5, v7, v9, v10, v11 (Export)

3D PDF

Integration und Funktionsmodule

ASFALIS wird nahtlos in die bestehende PLM-Landschaft implementiert und arbeitet vollautomatisch. Es konvertiert, repariert oder prüft Multi-CAD-Daten. Dank dem Funktionsmodul “Geometrievereinfachung” kann die Modellgröße sogar um bis zu 90 Prozent verringert werden. Hierfür werden entweder überflüssige Geometrieteile, wie Radien, Stufen und Bohrungen, oder das gesamte Innenleben eines Modells automatisch entfernt. Das erleichtert den Austausch der CAD-Daten, bspw. zwischen Zulieferer und Konzern.

Weitere Informationen über ASFALIS können auf der CAMTEX-Website abgerufen werden. Der CAD-Spezialist unterstützt die Anwender bei der Auswahl der passenden Funktionsmodule, stellt diese zusammen, installiert die fertige Software direkt im Unternehmen und leistet anschließend den Support.

Das unabhängige Systemhaus hat sich auf den Austausch, die Konvertierung und die Reparatur von CAD-Daten spezialisiert und bietet Konverter, Viewer und Datenreparaturwerkzeuge für nahezu alle CAD-Formate sowie Beratung, Schulung und Dienstleistung in allen Belangen des MultiCAD-Umfeldes.

CAMTEX ist Vertriebspartner für CAD-Datenaustausch-Software von Elysium Co. Ltd. (Japan) und TransMagic Inc. (USA) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen erstellt die deutschsprachigen Software-Versionen beider Hersteller sowie die dazugehörende Dokumentation und leistet Support in den deutschsprachigen Ländern.

Für Kunden mit kleinem oder seltenem Konvertierungsbedarf konvertiert und repariert der Dienstleister die Daten noch am Auftragstag und unter Einhaltung strengster Vertraulichkeit.