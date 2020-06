ASOFTNET und Enginsight für eine sichere IT des Mittelstandes

Die Partnerschaft der Thüringer IT-Unternehmen ASOFTNET und Enginsight ebnet dem thüringischen Mittelstand einen schnellen Zugang zu innovativen und effektiven Lösungen für die Absicherung ihrer IT-Systeme. ASOFTNET wird Enginsight ebenso für punktuelle Sicherheits-Checks einsetzen als auch zur dauerhaften Überwachung und Absicherung der IT ihrer Kunden.

Alexander Sowinski, Gründer und Inhaber von ASOFTNET:??Neben überregionalen Konzernen liegt auch die Absicherung der IT-Infrastrukturen kleinerer und mittlerer Unternehmen in unserer Hand. Enginsight hat mit einer für den Mittelstand optimierten Software ein Tool geschaffen, das unsere tägliche Arbeit effizienter und die IT unserer Kunden sicherer machen wird.?

Mario Jandeck, CEO von Enginsight:??Die kurzen Wege zwischen Jena und Erfurt und das gemeinsame Ziel, die IT-Welt sicherer zu machen, haben uns zusammengeführt. Mit ASOFTNET haben wir unser Partner-Netzwerk mit einem kompetenten Systemhaus, das durch höchste Servicequalitäten glänzt, erweitern können.?

Über ASOFTNET

ASOFTNET bietet umfangreiche IT-Dienstleistungen mit einem Fokus auf IT-Sicherheit. Mit IT-Sicherheits-Checks und Penetrationstest gibt ASOFTNET Unternehmen eine Gefahrenabschätzung an die Hand. In einem Network- und Security Operations Center überwacht der Erfurter IT-Dienstleister die IT der Kunden. Mit Planung, Realisierung und Pflege der IT-Infrastruktur bietet ASOFTNET darüber hinaus einen Rundumservice. Schulungen und Beratungen runden das Angebot ab.

www.asoftnet.de

Mit umfassenden, leicht verständlichen Analysen, konkreten Handlungsempfehlungen und minimalem Konfigurationsaufwand ist Enginsight die fortschrittlichste Cybersecurity-Lösung zur Überwachung gesamter IT-Infrastrukturen. Für IT-Dienstleister bietet Enginsight das perfekte Feature-Set, um die IT-Sicherheit ihrer Kunden schnell und effektiv zu erhöhen und den etablierten Sicherheitsstandard aufrechtzuerhalten.

www.enginsight.com