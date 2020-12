ASSA ABLOY: Neuer geräuscharmer Türöffner für Fluchttüren

Für den anspruchsvollen Einsatz in Fluchttüren bietet die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH jetzt einen neuen Türöffner an. Der effeff Sicherheitstüröffner 352M überzeugt dank seiner speziellen Konstruktion durch besonders leise Betriebsgeräusche und eine ausgesprochen hohe Haltekraft. Er lässt sich leicht montieren und ist optimal für den Einbau in Anschlag- und Pendeltüren geeignet.

Sicherheitssensible Türen im Objektbereich erfordern geprüfte Schließsysteme, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Das gilt auch für solche Fluchttüren, die von außen gegen unbefugten Zutritt gesichert sein müssen. Als elektrische Zusatzverriegelungen kommen hier Türöffner zum Einsatz, die trotz der Verriegelungsfunktion die Sicherheit in den Flucht- und Rettungswegen gewährleisten. Bei der Entwicklung des neuen Türöffners 352M hat ASSA ABLOY daher besonderen Wert auf die Funktionalität gelegt: Mit einer Haltekraft unter Vorlast von bis zu 5.000 Newton ist er der stärkste Türöffner im Portfolio von ASSA ABLOY und bietet einen der höchsten Werte am Markt. Seine neuartige Konstruktion verbessert zudem den Schutz vor Manipulationen an der Tür und erschwert damit einen unbefugten Zutritt.

Gleichzeitig hat ASSA ABLOY den Komfort und das Design des Türöffners verbessert: Der neue Ruhestromtüröffner 352M zeichnet sich durch besonders leise Betriebsgeräusche und eine klare, ansprechende Optik aus. Die elegante Fluchttürverriegelung reduziert die sichtbare Mechanik an der Tür auf ein Minimum und sorgt für einen nahezu geräuschlosen Schließvorgang. Sowohl das Verriegeln als auch das Entriegeln sind außerordentlich leise. Der Betrieb bei Dauerfreigabe ist praktisch geräuschlos. Was die Nutzerfreundlichkeit weiterhin erhöht: Zum Schließen der Tür ist keine zusätzliche Schließkraft erforderlich.

Neuartiger Riegel

Statt einer herkömmlichen Türöffnerfalle verwendet ASSA ABLOY einen prismenförmigen Riegel, der beidseitig angeschrägt und vollständig in der Zarge integriert ist. Im Türblatt sitzt ein entsprechendes Gegenstück. Die Türblatterkennung erfolgt über einen berührungslosen Sensor. Bei geöffneter Tür wird der Riegel vollständig in der Zarge versenkt, sodass eine glatte Fläche entsteht und beispielsweise eine Pendeltür völlig ungehindert an der Zarge vorbeigleiten kann. Schwenkt die Tür nach dem Öffnen zurück, erkennt der Magnetsensor, wann die korrekte Ruheposition zum Schließen erreicht ist. Der Riegel fährt aus und die Tür ist verschlossen. Liegt kein Strom mehr am geschlossenen Riegel an, lässt sich die Tür durch die Prismenform des Riegels mit leichtem Druck öffnen.

Einfache Montage, hoher Schutz gegen Manipulation

Der motorisch angetriebene Riegel und sein Gegenstück erlauben eine durchgehende, standardisierte Profilkontur. So bleibt eine durchgängige Dichtungsebene an der Tür erhalten, die die Schall- und Wärmedämmwerte verbessert. Für die Montage ist kein Lappenschließblech erforderlich. Zudem ist das Gegenstück des 352M in der Tür optional mit der VarioFix-Technologie erhältlich: Verschiebbare Schraublöcher im zugehörigen Schließblech ermöglichen eine individuellere Befestigung. So lässt sich der Türöffner leicht an jede Türsituation anpassen und einfach montieren. Auch Pendel-, Karusselldreh-, Schleusentüren oder Sondertüren können mit ihm ausgerüstet werden.

Der neue Sicherheitstüröffner wurde gemäß der deutschen EltVTR-Richtlinie für Fluchttüren sowie nach der europäischen Norm EN13637 geprüft. Damit ist er für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen zugelassen. Durch seine besondere Bauweise eignet er sich ausgezeichnet für Einsatzgebiete mit hohen Sicherheitsanforderungen wie in forensischen Bereichen, häufigem Durchgangsverkehr oder geräuschsensiblen Umgebungen.

Mehr Informationen finden Sie hier:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/assaabloysicherheitstechnik

Xing: https://www.xing.com/companies/assaabloysicherheitstechnikgmbh

Facebook: https://www.facebook.com/assaabloyde/

Twitter: https://www.twitter.com/assaabloyde

Youtube: https://www.youtube.com/user/ASSAABLOYDE

Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ist weltweit der kompetente Partner für mechanische und elektromechanische Sicherheitslösungen für Schutz, Sicherheit und Komfort im Gebäude. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter den traditionsreichen Marken IKON, effeff, KESO und Yale qualitativ hochwertige Produkte und vielseitige Systeme für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich.

Die ASSA ABLOY Gruppe ist Weltmarktführer bei Zugangslösungen. Die 49.000 Mitarbeiter der Gruppe erwirtschaften einen Jahresumsatz von 8,9 Milliarden Euro. ASSA ABLOY hat eine führende Stellung bei effizienten Türsystemen, Trusted-Identity-Lösungen, automatischen Eingangslösungen und weiteren Segmenten. Die Innovationen von ASSA ABLOY erlauben einen sicheren, geschützten und komfortablen Zugang zu physischen und digitalen Orten. Mit unseren Lösungen tragen wir zu einer offeneren Welt für Milliarden Menschen bei.