Assistenzkongress in Heidelberg

Dieser Kongress richtet sich speziell an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Assistenz, Office Management und Sekretariat sowie an Sachbearbeiter/innen und andere Office-Profis. An diesen drei Tagen werden insgesamt 35 Workshops unterschiedlicher Länge angeboten, von denen sich die Teilnehmer/innen maximal sieben zu einem ganz individuellen Weiterbildungsprogramm zusammenstellen können.

Um den unterschiedlichen Teilnehmerwünschen zu entsprechen, können alle drei Tage sowohl einzeln als auch in Kombination gebucht werden.

Was erwartet die Besucherinnen und Besucher der Assistenztage?

• Individuelle Weiterbildung: 35 unterschiedliche Workshops stehen zur Wahl

• Volle Flexibilität: Die drei Tage sind in Kombination oder einzeln buchbar

• Wissen & Wohlfühlen: Familiäre Atmosphäre, Arbeiten in kleinen Workshop-Gruppen mit maximal 12 Teilnehmer/innen.

• Persönliche Weiterentwicklung: Neben Fachwissen und aktuellen Themen der Chefentlastung werden diverse Workshops in den Bereichen Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit & Burn-out-Prävention angeboten

• Exzellenter Service: Im nh Hotel ist für alles gesorgt.

• Austausch & Networking, nicht nur beim Abendprogramm: Die Veranstaltung bietet ausreichend Gelegenheit, sich sowohl untereinander als auch mit den Referentinnen und Referenten vor Ort auszutauschen

Veranstaltungsüberblick:

Am Mittwoch, den 13. Mai beginnen die Assistenztage um 10.00 Uhr und bietet an diesem Tag drei mal drei „Miniworkshops“ zur Auswahl, die einen Einblick in das jeweilige Thema bieten.

Die Workshop-Titel lauten dabei sehr unterschiedlich – von „Buchstäblich treffend: Korrespondenz 4.0“ über „Grundlagen der Gewaltfreien Kommunikation“ bis hin zu „Digital Working mit OneNote“ spannt sich ein breites Themenspektrum auf. Alle Workshops sind stark auf die Berufspraxis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgerichtet. Trotz der kurzen Zeitspanne von je 1,5 Stunden wird den Teilnehmer/innen in den Mini-Workshops ermöglicht, sich aktiv mit Ihren individuellen Fragestellungen einzubringen. Wer spezifische Fragen hat, kann diese dem Veranstalter bereits vorab zukommen lassen.

In zahlreichen Übungen und Diskussionen erarbeiten sich die Teilnehmer/innen aktives Wissen, das direkt nach der Veranstaltung im Berufsalltag angewendet werden kann.

Der Donnerstag (14.05.2019) beginnt mit einem gemeinsamen, interaktiven Workshop voller Energie & Motivation.

Am 14. und 15. Mai werden insgesamt 26 unterschiedliche halbtägige Workshops angeboten, die ganz nach individuellem Wunsch kombiniert werden können. Dies stellt deutschlandweit die größte Auswahl bei einem Assistenzkongress dar. Die Workshops umfassen das breite Aufgabengebiet der modernen Assistenz und berücksichtigen dabei nicht nur die fachliche Ebene, sondern auch die Themenbereiche Kommunikation, Soft Skills und Persönlichkeitsentwicklung.

Es gibt Workshops zu „klassischen“ Sekretariatsthemen allgemeiner Chefentlastung und agilem Arbeiten sowie diverse Workshops zu fachlichen Themen wie beispielsweise Excel, OneNote, Delegation, Selbstmanagement, Change-Management oder Arbeit 4.0 im papierlosen Büro.

Darüber hinaus stehen Themen wie Achtsamkeit im Büroalltag, Resilienz, Psychologie in der Assistenz, Zeitmanagement, Atmung, Stimme oder Durchsetzungsstärke und Motivation zur Wahl.

Zu jedem Workshop werden maximal 12 Teilnehmer/innen zugelassen, damit effektives, interaktives Arbeiten in kleinen Gruppen gewährleistet werden kann.

Neben aktuellen Inhalten, fundiertem Fachwissen und einem hochmotivierten Referententeam bieten die Assistenztage ausreichend Gelegenheit, um sich auszutauschen, Netzwerke zu stärken und neu zu knüpfen.

Eine gemeinsame Abendveranstaltung am Donnerstag, den 14. Mai ist im Preis inbegriffen und rundet den Kongress im Hinblick auf den Networking-Charakter des Assistenzkongresses ab.

Bei Buchung bis zum 31.01.2020 wird ein Frühbucherrabatt von 10% gewährt.

Sowohl die einzelnen Workshops als auch die Referentinnen und Referenten des Weiterbildungskongresses werden auf der Website der ASB Akademie GmbH ausführlich vorgestellt.