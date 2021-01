Atlantik Elektronik GmbH präsentiert Lösungen für Industrie Tablets&PCs

Atlantik Elektronik bietet Produkte und Lösungen an, die speziell für alle Arten von industriellen Tablet- und PC Anwendungen entwickelt wurden.

Dazu gehört ein umfangreiches Set an Hardware, Software und Entwicklungswerkzeugen, sowie die Möglichkeit ausgewählte Komponenten zu kombinieren oder eine Komplettlösung zu erstellen.?

Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung leistungsstarker und innovativer Geräte mit unserem Know-How und mit unserem kompletten Portfolio für industrielle Tablet- & PC-Lösungen. Diese sind so konzipiert, dass sie Vorteile in Größe, Leistung, Sensorintegration, Konnektivität, Akkulaufzeit und Performance bieten.

Ziel-Anwendungen:

Panel-PCs

Messtechnik Anwendungen

HMI für verschiedene Anwendungen

IoT-Konnektivitäts-Gateways

Die Atlantik Lösungen für industrielle Tablet- & PC Anwendungen basieren auf der neuesten Prozessortechnologie aus der ARM- und der x86-Welt. Darüber hinaus auch als Option mit der Integration neuester LAN & WAN RF-Technologien wie z.B. Wi-Fi 6 oder Cellular 5G verschiedenster Integrationsebenen, sei es als Chipsatz, als Modul, als Single Board Computer, kundenspezifische Mutterplatine oder als fertig einsetzbereites Panel-PC-Endprodukt.

Für die erste Integrationsstufe bietet Atlantik Elektronik eine Reihe von verschiedenen Mikroprozessormodule (sogenannte SoMs) an – basierend auf NXP (i.MX), ST-Micro, Renesas, Rockchip ARM Cortex CPUs oder alternativ auf x86 Low Power Intel? Atom?, Celeron? und Pentium? Prozessoren (ehemals Apollo Lake).

Für mögliche drahtlose Anbindungen bieten wir eine Vielzahl unterschiedlicher Technologien wie Cellular (Mobilfunk), Wi-Fi, Bluetooth, Lora etc. in verschiedenen Integrationsstufen vom Chipsatz bis hin zum „dummen“ Frontend-Modul.

Für die industrielle Ethernet-Welt bieten wir verschiedene Konnektivitäts-Lösungen an, z. B. mit RJ45- und M12-Steckverbindern und/oder konfektionierten Kabeln für den Einsatz in industriellen und rauhen Anwendungen, wobei wir zuverlässige Verbindungen bereitstellen, die die Kommunikationsprotokolle Modbus, Ethernet, PROFINET und EtherCAT unterstützen.

Als weitere Schlüsselkomponente bietet Atlantik eine große Auswahl an Displays (Standard & kundenspezifisch) und HMI-Lösungen für verschiedene Marktsegmente an, besonders im Fokus sind verschiedenen Produktlinien für industrielle, rauhe Umgebungen. Der Vollständigkeit halber bieten wir Mikrocontroller (z.B. Companion Peripheriecontroller für x86 Prozessoren), eine große Auswahl an Sensor-ICs und Modulen, sowie Speicher-ICs, Speichermodule (z.B. industrielle SSDs) und Antennen an.

In der nächsten Integrationsstufe, die als Bundling und Customization bezeichnet wird, bietet Atlantik Produkte und Dienstleistungen an, die den Kunden helfen, Produkte in kürzerer Zeit zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Dies kann das Design einer kundenspezifischen Basisplatine (ähnlich eines SBC) sein, um ein Prozessormodul mit einer Display- & Touch-Einheit zu verheiraten – oder die Kombination mit Bundling Komponenten, wie Standard- und kundenspezifische Antennen, stromsparende AI-Kameras, verschiedene Sensoren und Sensormodule, um nur einige zu nennen.

In der letzten Integratiosstufe bietet Atlantik fertige Lösungen wie Panel-PCs, industrielle Router,Tracking-Lösungen, IoT-Gateways als fertige Produkte an, entweder aus einem Standardportfolio oder als ODM für seine Kunden.

Als unterstützendes Element im Ökosystem rund um Kernkomponenten auf jeder Integrationsebene bietet Atlantik die Zusammenarbeit mehrerer ODMs/CMs und Technologiepartner an, um kundenspezifische schlüsselfertige Lösungen zu liefern.

Die Industrie-Tablet- und PC-Lösungen von Atlantik Elektronik umfassen BSP-/Treiber-Entwicklungsmöglichkeiten für verschiedene Komponenten und Sensoren, Linux Android & Windows OS und RTOS Applikations- und Algorithmus-Entwicklung sowie die Integration von Drittanbieter-Dienstleistungen und Applikationen. Leistungsoptimierung und volle Unterstützung für Ökosysteme, Geräte- und Cloud-Dienste vervollständigen die Lösung für ein One-Stop-Shopping-Erlebnis.

Atlantik Elektronik arbeitet mit den weltweit führenden Embedded Unternehmen zusammen, darunter Qualcomm, Lantronix, Engicam, Bel-Stewart, Nuvoton, Quectel, SparkLan & Silex, um nur einige zu nennen, und ist damit in der Lage, deren Technologien zu kombinieren, um industrielle Lösungen von Weltklasse zu schaffen.

Die industriellen Tablet- & PC-Lösungen von Atlantik Elektronik sind ab sofort verfügbar.

Atlantik Elektronik ist ein Unternehmen der Atlantik Networxx AG. Das Unternehmen ist führender Technologievermarkter und Design-In-Spezialist innovativer Halbleiterprodukte und Halbleiterlösungen für den High-End-Bereich wachstumsorientierter Märkte und bietet auch Entwicklungsleistungen und Produktionskapazitäten für Kunden an. Atlantik ist Trendscout für neue Lösungen und neue Technologien. Die Kompetenzen und das Produktportfolio des Unternehmens liegen in den Bereichen Mikrocontroller/SOM, Wireless, Audio/Video, Sensors, Displays, Lighting und Connectivity.