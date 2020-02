Atlantik Elektronik? Neuheiten auf der embedded world 2020 in Nürnberg

Auch in diesem Jahr ist Atlantik Elektronik, Anbieter von zukunftsweisenden Komplettlösungen, auf der Embedded World in Nürnberg, vom 25. Februar bis 27. Februar 2020 vertreten.

Auf unserem Stand 141 in Halle 3 zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre innovativen Ideen mit intelligenten Atlantik Lösungen realisieren können. Atlantik Elektronik präsentiert aktuellste Halbleiterlösungen und Embedded Entwicklungstrends, mit deren Hilfe Sie Ihre Produkte schnellstmöglich auf den Markt bringen können. Dies ermöglichen wir durch ein umfassendes Portfolio, das alle Aspekte abdeckt, die zur Integration von Software, Systemen und Prozessen notwendig sind. Selbstverständlich begleiten wir Sie über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Applikationen und Systeme.

5G Haus Atlantik Elektronik ? we already do it!

Atlantik Elektronik präsentiert sich als End-to-End 5G Lösungsanbieter: von Sensoren bis zur Cloud und zurück. Dabei beinhalten die Atlantik 5G Qualcomm Snapdragon basierten Technologien Lösungen die drei Hauptanforderungen der neuesten Generation von Mobilfunkverbindungen. Enhanced Mobile Broad Band (eMBB), Massive Machine Type Communication (mMTC) sowie Ultra-Reliable Low Latancy Communication (uRLLC).

Darüber hinaus präsentiert Atlantik Elektronik das erste eigene Produkt im 5G Bereich, ein RaspberryPi Shield mit M.2-fähigem Steckplatz, der mit LTE-Advanced und 5G Modulen, die von mehreren Herstellern angekündigt sind, kompatibel ist.

Embedded Processing Solutions

Darüber hinaus zeigt Atlantik Elektronik eine Vielzahl an Embedded Prozessorlösungen in unterschiedlichen Integrationsstufen. Die Lösungen umfassen ein weites Portfolio an Leistungsklassen, von Mikrocontrollern über Low-Power Prozessoren bis hin zu leistungsstarken Octa-Core Produkten für Visual und Edge Computing, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz.

Diese Prozessoren können in den unterschiedlichen Integrationstiefen System on Chip, System on Modul der als fertige Single Board Computer eingesetzt werden.

HMI Solutions

Des Weiteren zeigt Atlantik Elektronik neueste HMI Lösungen. HMIs von Atlantik Elektronik umfassen sowohl Standard als auch kundenspezifische Displaylösungen, die mit entsprechenden Embedded Produkten zu einer Komplettlösung vereint werden. Die neuesten Standardlösungen basieren auf Qualcomm Snapdragon sowie Rockchip Prozessoren mit neuesten Android und Linux Betriebssystemen. Diese beinhalten alle gängigen drahtgebundenen Schnittstellen wie Ethernet, USB, UART, RS485, Audio und Kamera sowie Wi-Fi und BT mit LTE Option. Dazu können unterschiedliche Displaygrößen z.B. von 4.3? bis 10.1? ausgewählt werden.

Atlantik Elektronik HMI Lösungen kundenspezifisch angepasst werden. Auf der Prozessorseite bietet Atlantik hierfür Möglichkeiten basierend auf allen Qualcomm Snapdragon Reihen, NXP i.MX, STM32MP1, Intel, Allwinner, Rockchip Prozessoren sowie ausgewählte Mikrokontrollern. Neben den drahtgebundenen und Funkschnittstellen, können auch die entsprechenden Displays frei gewählt werden. Letztgenannte auch hinsichtlich Größe, Auflösung, Helligkeit, Touch Performance sowie nach speziellen Beschichtungen und Härtegraden.

Lösungen für künstliche Intelligenz, Extended Reality und Machine Vision

Ein weiteres Atlantik Messehighlight stellt die Präsentation einer Vielzahl an Lösungen für künstliche Intelligenz, Extended Reality und Machine Vision dar.

Qualcomm® Snapdragon? Mobile Plattformen, Prozessoren, Modems und Chipsätze sind ebenso intelligent wie leistungsstark, mit neuen Architekturen für Künstliche Intelligenz (KI) und Immersion.

Unsere Premium Qualcomm® Snapdragon? Plattformen verfügen über umfangreiche heterogene Rechenfunktionen, die so konzipiert sind, dass sie den Betrieb von trainierten neuronalen Netzwerken auf Geräten ohne Verbindung zur Cloud ermöglichen. Sie beinhalten neue Kamera- und Grafikarchitekturen, die entwickelt wurden, um neueste eXtended Reality (XR) Erlebnisse zu ermöglichen.

Eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung von KI-Anwendungen ist die Integration von Sensoren, die die menschlichen Sinne ausreichend nachbilden können. Die bei Atlantik Elektronik erhältliche 3D ToF Kamera Cube Eye bietet einen 3D-Bildstrom, der in der Robotik und anderen AI-Systemen eingesetzt werden kann, um eine präzise visuelle Bewertung der Umgebung vorzunehmen und die Rolle des menschlichen Auges einzunehmen. Diese Technologie kann verwendet werden, um die Größe und das Volumen von Objekten und deren relative Position in Echtzeit genau zu messen. Der Hauptvorteil der Cube Eye Lösung besteht darin, dass Sensor, Optik und Elektronik als Komplettpaket erhältlich sind. Die Schnittstelle über USB bedeutet, dass eine minimale Hardwareintegration erforderlich ist. Die Entwicklung von Anwendungssoftware wird durch SDKs und APIs unterstützt, die sowohl für Windows- als auch für Linux-Umgebungen verfügbar sind, wobei Android in Kürze verfügbar sein wird. Cube Eye ist die perfekte 3D-Visionlösung für die Snapdragon AI-Entwicklung.

Wireless Chipsets und Module

Atlantik bietet die aktuellsten Bluetooth und Wi-Fi Chipsätze und Module an.

Der Atlantik Elektronik Produktmix umfasst drahtlose Embedded Chipsätze und Module und bietet eine umfassende Palette von Lösungen für vielfältige Anwendungen im wachsenden Kommunikationsmarkt. Mit qualitativ hochwertigen, breit gefächerten Produkten, bewährten Fertigungskapazitäten und professionellen, kundenorientierten Dienstleistungen ist Atlantik Elektronik zuverlässiger Partner, der Ihnen hilft, leistungsstarke, stabile und sichere Funk-Verbindungen auf einfache Weise zu ermöglichen.

Das Portfolio umfasst dabei Produkte sowohl für den allgemeinen als für speziellen Einsatz wie Industrie oder die Bild und Tonübertragung.

Atlantik Elektronik ist in der Lage, auf Basis der genannten Produkte, Kunden Komplettlösungen anzubieten und ihnen bei der Findung und Entwicklung beratend zur Seite zu stehen.

Besuchen Sie uns vom 25. Februar bis 27. Februar 2020, während der Embedded World, in Halle 3 auf Stand 141 und überzeugen Sie sich von unseren Lösungen und unserem Know-how.

Atlantik Elektronik ist ein Unternehmen der Atlantik Networxx AG. Das Unternehmen ist führender Technologievermarkter und Design-In-Spezialist innovativer Halbleiterprodukte und Halbleiterlösungen für den High-End-Bereich wachstumsorientierter Märkte und bietet auch Entwicklungsleistungen und Produktionskapazitäten für Kunden an. Atlantik ist Trendscout für neue Lösungen und neue Technologien. Die Kompetenzen und das Produktportfolio des Unternehmens liegen in den Bereichen Embedded Microcontroller, Wireless, Connectivity, Infotainment und System Solutions.