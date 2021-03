Atlantik Systeme erhält Raritan Award ?Partner of the Year 2020?

Während die weltbesten Wintersportler in Oberstdorf, bei der Nordischen Ski Weltmeisterschaft, in den kommenden Tagen weiter um die Medaillen wetteifern, konnte die Atlantik Systeme GmbH bereits einen Sieg feiern und erhielt zum dritten Mal die Trophäe ?Partner of the Year 2020?.

Der Preis konnte in diesem Jahr leider nicht persönlich überreicht werden, sondern ging per Post an Atlantik Systeme.

„Da Raritan vollständig auf ein indirektes Vertriebskonzept setzt, ist für uns der Channel von elementarer Bedeutung.?, erklärt Senol Meral Sales Manager Infrastructure/Datacenter? Germany & Austria bei Raritan. „Mit den Preisen honorieren wir die große kontinuierliche Leistung unserer Vertriebspartner. Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist die Basis für unsere Verkaufserfolge.“

Bei der Bewertung des besten Vertriebspartners wurde nach bestimmten Parametern vorgegangen. Atlantik Systeme verfügt über ein internationales Partnernetzwerk und kombiniert attraktive Preise sowie kürzeste Lieferzeiten mit fundierter Beratung. ?Kunden profitieren beim Value Add Distributor Atlantik Systeme von professioneller Pre-Sales-Beratung und einem fundierten Post-Sales-Support des qualifizierten Expertenteams.

Jens Klemencic, Line-Manager bei Atlantik Systeme, zeigt sich äußerst zufrieden. ?Das hochwertige Produktspektrum von Raritan ermöglicht es uns, unseren Kunden sehr schnell passende Lösungen anzubieten. Die hervorragende Zusammenarbeit mit Raritan bietet uns darüber hinaus die Möglichkeit, den bestmöglichen Service zu bieten.?

„Wir sind extrem stolz darauf, diesen Preis nun schon zum dritten Mal zu erhalten, denn das ist ein toller Beleg unserer täglichen Arbeit. Mit Raritan haben wir den richtigen Partner an unserer Seite, der uns dabei optimal unterstützt. Wir danken Raritan für die erneute Auszeichnung und unseren Kunden für ihr tägliches Vertrauen?, fasst Ottmar Flach, Geschäftsführer Atlantik Systeme, zusammen.

Atlantik Systeme, ein Unternehmen der Atlantik Networxx AG, vertreibt innovative Produkte führender Hersteller der Netzwerk- und Kommunikationstechnik. Neben Produkten zum Aufbau moderner Netzwerk-Infrastrukturen konzentriert sich Atlantik Systeme auf den Bereich Server- und Device Management für Rechenzentren. Einen weiteren Schwerpunkt (über die Schwesterfirma Allmos Electronic GmbH) bilden die Netzwerkmesstechnik und die Netzwerküberwachung, von der Verkabelung bis zur Überwachung unternehmenskritischer IT Ressourcen.