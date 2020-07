Atlassian führt Camunda BPM für die Prozessautomatisierung ein

Atlassian setzt bei automatisierten Geschäftsprozessen künftig auf die Open-Source-Software Camunda BPM. Das Unternehmen plant, Camunda vor allem in den Bereichen Finanzen, Handel, Marketing und Kundensupport zu nutzen. Das Ziel: Effizient gestaltete Abläufe im gesamten Unternehmen. Das gab der Berliner Software-Hersteller Camunda, der die gleichnamige Software anbietet, heute bekannt.

Atlassian ist ein global agierendes Softwareunternehmen mit mehr als 4.000 Mitarbeitern dessen Software Teams hilft, sich zu organisieren, auszutauschen und ihre Arbeit zu erledigen. Mit Camunda BPM erhalten die Entwicklungsteams von Atlassian Zugang zu einem kompletten Technologie-Stack für Prozessautomatisierung, mit umfangreichen Execution Engines für BPMN-Workflows und DMN-Decisions, verbunden mit nützlichen Tools zur Modellierung, Betrieb und Analyse von Geschäftsprozessen.

Eines der ersten Projekte wird Camundas Funktionalität für automatisierte Geschäftsprozesse und Entscheidungen in eine neue SaaS-basierte Buchhaltungsplattform integrieren, um Finanz-Workflows und Prozesse für die Umsatzrealisierung zu zentralisieren. Darauf werden mehrere zusätzliche Projekte folgen, darunter die Prozessautomatisierung für das Salesforce-Leadmanagement und das Routing von Supportfällen.

Atlassian hat Camunda ausgewählt aufgrund der hohen Durchsatzleistung, der Fähigkeit, die Zusammenarbeit zwischen IT- und Geschäftsanwendern zu unterstützen, und der Interoperabilität mit einer Vielzahl von Entwicklungsumgebungen, einschließlich Java, Python und NodeJS.

“Unsere IT-Teams haben sich auf die bestmögliche Kundenerfahrung vom Kauf bis zum Support unserer gesamten Produktpalette spezialisiert. Camunda ermöglicht unseren Teams, agil zu bleiben und gleichzeitig Geschäftsprozesse und Entscheidungsregeln durchgehend zentral zu steuern und end-to-end besser zu betrachten. Das erlaubt auch unseren nicht-technischen Stakeholdern, eigenständig ihre Anforderungen umzusetzen, während wir Schritt für Schritt weiter optimieren und skalieren”, sagt Vinayak Varma, Senior Teamleiter für intelligente Automatisierung bei Atlassian. “Die Zusammenarbeit mit Camunda ermöglicht unseren IT-Teams, sich darauf zu konzentrieren, kritische Geschäftsprozesse mit hoher Agilität, Transparenz und Effizienz zu entwickeln und auszuliefern.”

Camunda bietet einen besonders entwicklerfreundlichen Ansatz zur Prozessautomatisierung, der sowohl skalierbar als auch standardbasiert ist und IT- und Businessteams dadurch ermöglicht, effektiv zusammenzuarbeiten. Die flexiblen Bereitstellungsoptionen von Camunda entsprechen den Anforderungen von Atlassian an BPM und Prozessautomatisierung und beinhalten Spring Boot und eingebettete Bereitstellungsstrategien, um sich in die Microservices-Architektur von Atlassian einzufügen.

“Die Tools von Atlassian sind bei praktisch jedem IT-Team auf der ganzen Welt bekannt, und wir sind stolz darauf, dass Camunda von ihren Entwicklungsteams ausgewählt wurde, um die agilen und durchsatzstarken Prozessautomatisierungslösungen zu entwickeln, die sie für ihre kritischen Geschäftssysteme benötigen”, sagte Jakob Freund, CEO und Mitgründer von Camunda.

