Auch vor Corona: Mitarbeiter besser schützen mit sam®

Wie schütze ich mich und mein Umfeld am besten vor dem Corona-Virus?

Diese Frage beschäftigt augenblicklich weltweit Millionen von Menschen. Auch Unternehmen, ob noch aktiv vor Ort oder mehrheitlich aus dem Home-Office agierend, möchten ihre Beschäftigten bestmöglich vor Ansteckungs- und Übertragungsgefahren schützen. Doch in diesen Zeiten, in denen der direkte persönliche Kontakt auf ein Minimum zurückgefahren werden muss, fallen klassische Unterweisungen komplett aus.

Hier zeigt sich nun eine weitere Stärke der Softwarelösung sam® von secova, die mit ihren E-Learning-Schulungen und zahlreichen Funktionsmodulen eine ideale Unterstützung im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit bietet. So können mit dem sam®-Basissystem für elektronische Unterweisung allen Mitarbeitenden ihre jeweils relevanten Themen individuell zur Verfügung gestellt werden. Gleiches gilt auch für übergeordnete Themen, die auf diesem Weg schnell und zuverlässig allen übermittelt werden können.

Sonderseite zu Corona-Virus / Infektionsschutz eingerichtet

Wie einfach und gleichzeitig effektiv diese elektronische Wissensvermittlung sein kann, zeigt sich auch in unserem Thema zum Schutz vor Infektionskrankheiten / Grippe wie dem Corona-Virus. Aufgrund der aktuellen Wichtigkeit und auch wegen der starken Nachfrage haben wir deshalb extra eine eigene Unterseite auf unserer Homepage eingerichtet. Dort kann über ein Kontaktformular der direkte Zugang zum Demosystem freigeschaltet werden. Interessenten erhalten dann (ohne Username / Passwort) einen entsprechenden Link, um acht Wochen lang unterschiedliche Themen nicht nur zum Grippevirenschutz kennenzulernen.

