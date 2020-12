Audials One: Digitaler Staubsauger für Internet-Inhalte

Rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft hat Avanquest die neue Ausgabe von Audials One im deutschen Retail platziert und bietet neben dem Flaggschiffprodukt Audials One 2021 auch dessen Derivate Audial Music und Audials Video im Handel an.

AUDIALS ONE 2021

Dank neuer Benutzeroberfläche kann der Benutzer Musik jetzt einfach wie nie zuvor runterladen ? völlig legal und höchst komfortabel. Ziehen Sie Ihre Musikstücke, Alben oder Playlisten einfach per Drag & Drop auf die Audials-Oberfläche, diese werden dann in 30-facher Geschwindigkeit mitgeschnitten. Oder man kann sie im Musikstreaming-Dienst abspielen. Alle Einstellungen werden automatisch optimal gewählt, sind aber stets direkt änderbar.

Extremgeschwindigkeit beim Mitschneiden: Automatisch passt sich die Downloadgeschwindigkeit der Leistung des PCs an. Sowohl im verbesserten Drag & Drop Modus als auch bei der Aufnahme im Hintergrund erhält man Musikstücke bis zu 30-mal so schnell heruntergeladen wie in Echtzeit und somit mehr als doppelt so schnell als der Vorgänger! Nun lädt man in zwei Minuten eine Stunde Musik runter. Das Ergebnis: 100% perfekt geschnittene und getaggte, fehlerfreie Musikdateien ? schnell wie nie.

Top-Qualität und optimale Bit-Rate im Wunschformat: Für Nutzer wird alles viel einfacher: Audials speichert einfach von jedem Dienst und für jedes Ausgabeformat stets automatisch mit den optimalen Format-Einstellungen. Das Format, in welchem Musikstücke gespeichert werden, ist in Audials 2021 viel einfacher direkt auswählbar. Man kann sowohl ein Standard-Format wie MP3, AAC, WMA und ein hochauflösendes Audio-Format wie FLAC und WAV bequem wählen. So werden Dienste wie Tidal, Amazon und Deezer, die in verlustfreier Qualität streamen, automatisch in Höchstqualität gespeichert, während Musik aus anderen Quellen im Standardformat gespeichert wird. Eine besonders angenehme Verbesserung ist, dass Audials nun die optimale Bitrate für alle Ausgabeformate für alle wichtigen Streaming-Dienste kennt. Man gibt z.B. ?Amazon-Qualität hoch in MP3? an, und Audials erzeugt 320kbit/s MP3. Schaltet man jedoch auf M4A um, wird stattdessen 256kbit/s M4A erzeugt, denn Audials weiß, dass dies effizienter codiert.

Musik schneller finden, laden, playlisten: Nun lässt sich auch Amazon Music in der Musiksuche neben Spotify, YouTube, SoundCloud, Vimeo, Veoh superleicht nach Songs durchsuchen ? so findet man wirklich alle Musik bei allen Anbietern sofort. Die gefundene Musik lädt schneller als je zuvor. Aber auch das sogenannte ?Playlisten? hat Audials enorm verbessert. Auf einen Klick hat man alle Musik unmittelbar in der Sammlung und kann sie beliebig hören und ?playlisten?, oder natürlich bei Bedarf später runterladen.

Der ultimative Streaming-Rekorder: Alles speichern ? Musik, Filme, Serien und mehr. Speichern Sie Ihre Lieblingssongs aus allen Musikstreaming-Diensten einfach, schnell, legal und in Höchstqualität. Genießen Sie die Musiksammlung auf allen Geräten und erstellen Sie auch Ihre eigene Filmsammlung: Filme, Serien, TV automatisch, schnell, in bester Bildqualität aufnehmen.

Bonusfunktion: Brandneue Navigation: Die neu gestaltete Toolbar soll trotz der vielen Navigations- und Anpassungsmöglichkeiten sicherstellen, dass man sich nie in den tiefen von Audials verliert. Nun sieht man oben links stets konsistent, in welchem Bereich man sich gerade befindet. Rechts oben lässt sich jederzeit eingeben, was man gerne sehen/hören möchte ? dies wird sofort per Instant-Suche angezeigt.

Atemberaubendes Erlebnis: Entdecken Sie das farbgewaltige neue Design, das konsistent zum Webauftritt und einfacher zu bedienen ist. Die wichtigen Funktionen findet man nun schneller und zuverlässiger. Tauchen Sie ein in eine einzigartige Welt, die man Stück für Stück entdecken kann.

Bessere Ausgabeprofile: Nun fällt die Wahl des passenden Ausgabeformats dank vieler Audio- und Video-Profile leichter. Bei Musik-Dateien wird nach Formaten in Standard-Qualität und hochauflösender, verlustfreier Qualität unterschieden.

Verbesserte Audials-App: Profitieren Sie von den Verbesserungen in den Bereichen Radio und Podcasts sowie der Navigation ebenfalls in der Audials-App für Android und iOS.

Audials One 2021 ? auf einen Blick:

Speichere Musik aus Streaming-Diensten, Musikvideoportalen und Online-Radios

Unverzügliche Musikverwaltung: bis zu 500.000 Songs sofort anpassen

Videos, Filme und ganze Serienstaffeln aufnehmen

Videoaufnahmen in Full-HD dank GPU Optimierung in perfekter Qualität „bildgenau“ erzeugen

Audials Music 2021 ? auf einen Blick:

Der turboschnelle Musik-Streaming Rekorder.

Speichern Sie Musik aus Streaming-Diensten wie Spotify, Amazon Music, Deezer, YouTube und vielen mehr!

Musik-Aufnahme in bis zu 30-facher Geschwindigkeit

Unterstützt Standard-Formate (MP3, AAC, WMA) sowie hochauflösende Audio-Formate (FLAC, WAV)

Der neue Musik-Manager zeigt dem Benutzer die gesamte Musik von beliebig vielen Speichergeräten

Audials Movie 2021 ? auf einen Blick:

Utilities und Tools fürWebradio, Web-TV

Der leistungsstarke Video-Streaming Rekorder.

Videos, Filme und ganze Serienstaffeln aus Netflix, Amazon Video, Sky, Disney+ & Co. aufnehmen

Weltneuheit: Doppelt so schnell im Vergleich zur normalen Abspielgeschwindigkeit speichern

Videoaufnahmen in Full-HD dank GPU Optimierung in perfekter Qualität „bildgenau“ erzeugen

Mediatheken-Inhalte, TV-Streams und Live-Video-Streams werden direkt aufgenommen oder per Timer programmiert

Systemvoraussetzungen:

Microsoft Windows 10 | 8

1 Ghz Intel Pentium Prozessor oder äquivalent

2 GB Arbeitsspeicher (RAM)

150 MB Festplattenspeicher

Internetverbindung fu?r Aktivierung und Updates

Preise und Verfügbarkeit:

Audials One 2021 ist ab sofort im gut sortierten Einzelhandel zum Preis von 79,99 EUR / 88.00 SFr (UVP inkl. MwSt.) erhältlich.

Audials Music 2021: ????????? 39,99 EUR / 43.90 SFr

Audials Video 2021: ????????? 39,99 EUR / 43.90 SFr

Avanquest ist ein weltweit führender Softwareverlag mit Niederlassungen in Europa und Nordamerika und vermarktet sein Repertoire aus eigener Entwicklung wie auch von renommierten Technologiepartnern über verschiedene Kanäle wie Einzel- und Fachhandel, Onlineshops und Direktvermarktung.

Avanquest, hervorgegangen aus dem 1984 in Paris gegründeten Unternehmen BVRP und heute Teil der französischen Claranova-Gruppe, wird als Aktienunternehmen seit Dezember 1996 an der Euronext (ISIN FR0004026714) gehandelt. Mehr über die deutschsprachigen Softwareprodukte von Avanquest erfahren Sie unter www.avanquest.com/Deutschland, weitere Informationen über unser Unternehmen sowie das Mutterhaus Claranova finden Sie unter http://www.avanquest.com/Deutschland/corporate/unternehmen/