Auf der Suche nach Ersatz für LX800 basierende Embedded-Lösungen- ICOP Technology hat die Antwort um betroffene Applikationen aufrecht zu erhalten!

Hersteller aus der Industrie, Medizin, kritischer Infrastruktur usw. stehen vermehrt vor derselben Herausforderung, bestehende Anwendungen zu minimalem Aufwand aufrecht zu erhalten.

ICOP ist darauf spezialisiert, abgekündigte Embedded-Lösungen zu ersetzen und den Lebenszyklus bestehender Applikationen um weitere 15 Jahre zu verlängern. ??

Als zuverlässiger Lieferant zahlreicher Single Board Computer ist man bei ICOP bestens darauf vorbereitet, derartige Herausforderungen zu meistern und Abhilfe zu schaffen. Mit einem umfangreichen Sortiment althergebrachter Formfaktoren der Größen PC/104, Half-Size ISA und ETX ist man bestens darauf vorbereitet, betroffenen Anwendern die passende Alternative anzubieten.

ICOP bezieht seine x86 Vortex Prozessoren von seinem Schwesterunternehmen DMP, welches im gleichen Gebäude ansässig ist. Neben einer breiten Auswahl an Standardprodukten, bietet ICOP zusätzlich die Option auf maßgeschneiderte Sonderlösungen an. ?

Anfragen können Sie an Michael Edelmann unter michael.edelmann@icoptech.eu oder +49 (0) 2475-687-0 richten.

ICOP Technology, Mitglied der DM&P Group, wurde 1989 als Entwickler und Hersteller von Industriecontrollern gegründet. Beeinflusst durch die explosive Nachfrage an Industrierechnern zu Beginn der 90er Jahre, hat sich ICOP auf die Adaption der x86 System-on-Chip Technologie konzentriert und sich einen ausgezeichneten Ruf im Bereich der robusten Embedded Single Board Computer aufgebaut. Dies integriert das Unternehmen in Anwendungsfelder, bei denen geringer Platzbedarf, niedriger Energieverbrauch, Langzeitverfügbarkeit und Unterstützung erweiterter Temperaturbereiche vorausgesetzt werden. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Gepäck kann man heute auf ein umfassendes Sortiment, zusammengesetzt aus SBCs, Panel-PCs, Mini-PCs und Robotik-Lösungen, greifen. Sowohl als Standardprodukte als auch im Rahmen von ODM/OEM-Services individuell entwickelt und gefertigt. Das in Taiwan heimische Unternehmen führt Produktionsstätten am Stammsitz Taipeh und in China. Um nah vor Ort zu sein, unterhält das Unternehmen Niederlassungen in vielen Großstädten rund um den Globus.