Auf Glassdoor Arbeitgeber direkt miteinander vergleichen

Jobsuchende stehen immer häufiger vor

mehreren Optionen, wenn sie eine Jobentscheidung treffen. Dann ist guter Rat

teuer. Was unterscheidet denn eigentlich die Unternehmenskulturen von zum

Beispiel Porsche und Daimler, Google und Facebook oder Adidas und Puma? Wer

bezahlt mehr? Wer bietet die bessere Work-Life-Balance und wer die die größeren

Aufstiegschancen?

Eine neueLanding-Page (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701800-1&h=245784875

2&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FVergleich%2Findex.htm&a=Landing-Page) von

Glassdoor.de (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701800-1&h=3451971834&u=https

%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2Findex.htm&a=Glassdoor.de) unterstützt Jobsuchende

zukünftig dabei, sich darüber ein klares Bild zu machen. Sie können dort zwei

Arbeitgeber auf einen Blick miteinander vergleichen. Die Funktion, Company

Compare genannt, wird zudem an unterschiedlichsten Stellen der Plattform

zugänglich gemacht. So lassen sich potenzielle neue Arbeitgeber nach allen

Kriterien vergleichen, die auf Glassdoor bewertet werden können. Dazu zählen

unter anderem die Führungskräfte, Karrierechancen, Work-Life-Balance, Bezahlung

und die Unternehmenskultur.

Company Compare als Entscheidungshilfe für Jobsuchende

Sei es aus grundsätzlichem Interesse oder aufgrund einer tatsächlichen

Job-Entscheidung, mit Company Compare erschließt sich der Unterschied zwischen

zwei Arbeitgebern auf einen Blick. Dabei ist es nicht unbedingt entscheidend,

welcher Arbeitgeber insgesamt besser von aktuellen und ehemaligen

Mitarbeiter*innen bewertet wird. Vielmehr geht es darum, dass die Bewertungen zu

den Vorlieben des Jobsuchenden passen.

Ein Beispiel: In der Gesamtbewertung unterscheiden sich die beiden

Autohersteller Porsche und Daimler kaum und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen

auf hohem Niveau. In den Unterkategorien zeigen sich die feinen Unterschiede. So

ist Daimler mit 4 von 5 Sternen besser für die Vereinbarkeit von Beruf- und

Privatleben bewertet, während Porsche bei Karrierechancen und Vergütung &

Benefits leicht die Nase vorn hat. Der Sportwagenhersteller aus Zuffenhausen

beschäftigt auch die deutlich besser bewerteten Führungskräfte. Nicht nur ist

die Führungsebene allgemein besser bewertet (3,8 vs. 3,4 Sterne). Auch der CEO

Oliver Blume kommt auf eine höhere Zustimmungsrate als sein Pendant Ola

Kaellenius bei Daimler. In der Unterkategorie Kultur & Werte sind beide

Unternehmen gleich auf.

Wer also einen großen Wert auf Work-Life-Balance legt, ist möglicherweise bei

Daimler besser aufgehoben. Wem wiederum die Sicherheit einer positiven

Geschäftsprognose und gute Führungskräfte wichtiger sind, sollte in Betracht

ziehen, Porsche den Zuschlag geben. Beide Unternehmen schneiden übrigens

insgesamt sehr positiv ab. Die durchschnittliche Gesamtbewertung für einen

Arbeitgeber auf Glassdoor ist 3,8 Sterne. Jobsuchende können ohne jegliche

Registrierung kostenfrei auf “Company Compare” zugreifen und alle Arbeitgeber,

für die es Bewertungen auf Glassdoor gibt, miteinander vergleichen:

https://www.glassdoor.de/Vergleich/index.htm. Die Funktion wird zudem an

unterschiedlichsten Stellen der Plattform zugänglich gemacht.

Mit Collections passende Stellen jagen und sammeln

Mit der neuen Funktion Collections wird auch die mobile Jobsuche in den Apps für

Android (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701800-1&h=2955762824&u=https%3A%2

F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.glassdoor.app%26hl%3Dde&

a=Android) und iOS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701800-1&h=3747544637&u

=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fde%2Fapp%2Fglassdoor-jobsuche%2Fid589698942&a=iO

S) weiter erleichtert. Während es heute die Regel ist, mobil nach

Stellenausschreibungen zu suchen, fehlt es am Smartphone häufig an der

Möglichkeit, die Treffer zu organisieren und mit Notizen zu versehen. Mit

Collections können Jobsuchende nun sämtliche Inhalte von Glassdoor – von der

Stellenausschreibung über eine Arbeitgeberbewertung bis zur Gehaltsinformation –

an einem Ort zusammenführen und Notizen hinzuzufügen. Damit können Jobsuchende,

wenn sie sich später an die Bewerbungen machen, darauf zurückgreifen und können

den gesamten Prozess in Collections organisieren und dort Fortschritte

dokumentieren. Da Glassdoor Stellenausschreibungen aus zahlreichen Quellen

zusammenführt, finden sich ein Großteil der offenen Stellen in Deutschland auf

der Plattform.

“Die Suche nach einem neuen Job ist in der Regel kompliziert. Jobsuchende nutzen

unterschiedlichste Tools und Plattformen, um sich durch die vielen verschiedenen

Phasen der Jobsuche zu manövrieren. Dabei ist es schwierig, den Überblick zu

behalten. Mit unseren neuen Funktionen können Jobsuchende den gesamten Prozess

von Anfang bis Ende noch einfacher auf Glassdoor organisieren”, sagt Paul

Goldshteyn, leitender Produktmanager für mobile Anwendungen bei Glassdoor.

Über Glassdoor

Glassdoor (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701800-1&h=914307737&u=https%3A%

2F%2Fwww.glassdoor.de%2Findex.htm&a=Glassdoor) kombiniert aktuelle

Stellenanzeigen mit Millionen von Arbeitgeberbewertungen und Erfahrungsberichten

aus Unternehmen, um es Jobsuchenden einfacher zu machen, einen Job zu finden,

der speziell zu ihnen passt. Dank effektiver Recruiting-Produkte wie

Stellenanzeigen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2701800-1&h=1251495155&u=ht

tps%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FArbeitgeber%2Funsere-produkte%2Fstellenanzeigen%2

F&a=Stellenanzeigen) und Employer Branding (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=

2701800-1&h=1130621725&u=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FArbeitgeber%2Funsere-p

rodukte%2Femployer-branding%2F&a=Employer+Branding) hilft Glassdoor

Arbeitgebern, diese gut informierten Kandidaten einzustellen. Gelauncht in 2008,

bietet Glassdoor mittlerweile Bewertungen und Erfahrungsberichte aus mehr als

einer Millionen Unternehmen aus mehr als 190 Ländern.

