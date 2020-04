Auf netto-online.de verkaufen? mit eCommerce Middleware brickfox

Im Onlineshop des netto Marken-Discount netto-online.de verkaufen Onlinehändler über die eCommerce Middleware brickfox. Damit ist nach Plus und Garten XXL auch die dritte Plattform aus der NeS-Familie über eine brickfox Schnittstelle erreichbar. Händler und Hersteller mit Sortimenten im Bereich Drogerie, Haushalt & Wohnen oder Baumarkt ? angefangen bei Geschirr & Küchengeräten über Möbel bis hin zu Werkzeugen & Kaminen ? erweitern mit der Netto-Online-Plattform die Reichweite ihrer Produkte und legen mit brickfox die Basis für nachhaltigen Multichannel E-Commerce.

Über die brickfox Middleware verbinden Sie Ihr ERP-System, Ihre Warenwirtschaft, Ihr PIM oder Ihren Onlineshop mit netto-online.de und zahlreichen weiteren eCommerce-Plattformen. Neben dem Netto Marken-Discount erreichen Sie über brickfox Plattformen wie Amazon, eBay, Otto oder Cdiscount ? weiter zur Übersicht aller Vertriebsplattformen im brickfox Schnittstellen-Portfolio.?Die brickfox Software steuert die Verteilung Ihres Sortimentes oder einzelner Produkte ? nach Ihren Regeln und Wünschen ? auf netto-online.de und den Plattformen Ihrer Wahl. Mit seiner PIM-Funktionalität bietet brickfox die Möglichkeit, Produktdaten einfach und übersichtlich den Vorgaben der Netto-Plattform entsprechend anzupassen. Bestellungen meldet die Software direkt an Ihr produktdatenführendes System zurück und aktualisiert die Bestände in allen angeschlossenen eCommerce Systemen. So behalten Sie auch mit zunehmender Anzahl an Vertriebskanälen die Übersicht und arbeiten effizient. brickfox lässt sich in nahezu jede E-Commerce-Umgebung integrieren und bildet bereits heute die technische Basis für viele zukunftsorientierte Multichannel E-Commerce Projekte. Vom übersichtlichen Vertriebskanal-Management bis zur vollumfänglichen E-Commerce-Steuerung ist brickfox für unterschiedlichste Handelsbranchen und diverse Anwendungsszenarien geeignet.

Sie möchten mehr zur Anbindung an netto-online.de oder allgemein zur brickfox Software erfahren? Zögern Sie nicht, sich mit unseren Experten in Verbindung zu setzen! Wir beraten Sie gern!

Die brickfox GmbH mit Sitz in Stuttgart zählt zu den führenden Unternehmen für E-Commerce Solutions. Mit der brickfox E-Commerce Cloud entwickelte brickfox eine Allround – Lösung für den Onlinehandel, die Multichannel-Vertrieb effizient gestaltbar macht und eine reibungslose Prozesssteuerung ermöglicht. Die brickfox E-Commerce Cloud verbindet Warenwirtschaft, PIM und Vertriebskanäle unterschiedlicher Formen und vereint somit alle Komponenten eines ganzheitlichen Onlinehandelsmodells. Dem Onlinehändler wird dadurch die zentrale Administration aller Prozesse innerhalb eines Systems ermöglicht. Erfolgreiche B2B und B2C Onlinehändler aus unterschiedlichen Branchen schätzen den hohen Automatisierungsgrad bei Standardprozessen, die flexible Anpassbarkeit der Software sowie deren problemlose Integration in bestehende Infrastrukturen. brickfox bietet Onlinehändlern die Möglichkeit, das gesamte Potential des E-Commerce auszuschöpfen.