Wenn Aufbewahrungsfristen für Geschäftsunterlagen abgelaufen sind, endet damit nicht automatisch jede Verantwortung des Unternehmens. Rechnungen, Verträge und Personalakten dürfen zwar nicht mehr aufbewahrt werden müssen, ihre Entsorgung unterliegt aber weiterhin klaren Vorgaben. Wer glaubt, mit Ablauf der Frist sei das Thema erledigt, unterschätzt die datenschutzrechtliche Seite der Angelegenheit. Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen, in denen Ablage, Buchhaltung und Personalverwaltung oft von wenigen Personen betreut werden, fehlt häufig eine klare Routine für den Moment nach dem Fristende. Dieser Beitrag ordnet ein, welche Fristen im Unternehmensalltag typischerweise relevant sind, welche Risiken bei unsachgemäßer Entsorgung drohen und wie eine strukturierte, rechtssichere Vernichtung von Akten organisiert werden kann.

TL;DR — Das Wichtigste in Kürze

Handelsrechtliche und steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten unterscheiden sich je nach Dokumentart und können unterschiedlich lange laufen.

Personalunterlagen unterliegen oft eigenen, arbeitsrechtlich begründeten Fristen, die von anderen Geschäftsunterlagen abweichen.

Sobald Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, verlangt die DSGVO trotzdem eine sichere Löschung oder Vernichtung personenbezogener Daten.

Unsachgemäße Entsorgung kann Bußgelder und Reputationsschäden nach sich ziehen.

Genormte Sicherheitsstufen und ein Vernichtungsprotokoll schaffen Nachweisbarkeit gegenüber Behörden.

Aufbewahrungsfristen im Unternehmensalltag: Was gilt wie lange?

Geschäftsunterlagen unterliegen im deutschen Recht nicht einer einheitlichen, sondern mehreren parallel geltenden Aufbewahrungspflichten. Handelsrechtliche Vorschriften und steuerrechtliche Vorgaben setzen dabei unterschiedliche Maßstäbe an, weil sie unterschiedliche Schutzzwecke verfolgen: Das Handelsrecht sichert die Nachvollziehbarkeit kaufmännischer Vorgänge, das Steuerrecht die Überprüfbarkeit von Buchführung und Besteuerung. In der Praxis bedeutet das, dass Rechnungen und Buchungsbelege tendenziell länger aufbewahrt werden müssen als etwa allgemeine Geschäftsbriefe, weil sie unmittelbar mit steuerlich relevanten Vorgängen verknüpft sind.

Wichtig ist, dass sich die Frist nicht am Ausstellungsdatum eines Dokuments orientiert, sondern am Ende des Kalenderjahres, in dem es entstanden ist. Ein Beleg aus einem laufenden Geschäftsjahr beginnt seine Frist also erst mit dem folgenden Jahreswechsel zu zählen. Wer diesen Mechanismus nicht kennt, entsorgt Unterlagen entweder zu früh oder verlängert unnötig die Lagerdauer.

Personalunterlagen bilden noch einmal eine eigene Kategorie. Weil aus ihnen arbeitsrechtliche Ansprüche entstehen können, die über das reine Beschäftigungsverhältnis hinausreichen, greifen hier häufig längere, arbeitsrechtlich begründete Aufbewahrungspflichten als bei rein kaufmännischen Dokumenten. Zeugnisunterlagen, Lohnabrechnungen oder Nachweise zu Sozialversicherungsbeiträgen sind typische Beispiele, bei denen ein vorzeitiges Entsorgen später zu Beweisproblemen führen kann, etwa wenn ehemalige Mitarbeitende Ansprüche nachträglich geltend machen. Für die betriebliche Praxis empfiehlt sich deshalb eine Kategorisierung der Unterlagen nach Rechtsgrundlage, nicht nur nach Aktentyp, um den jeweils passenden Zeitpunkt für die Entsorgung zu bestimmen.

Nach der Frist: Warum Unterlagen nicht einfach im Altpapier landen dürfen

Mit Ablauf der Aufbewahrungspflicht entsteht keine Erlaubnis, Unterlagen achtlos zu entsorgen. Im Gegenteil: Sobald der ursprüngliche Zweck der Speicherung entfällt, verlangt die DSGVO die sichere Löschung beziehungsweise Vernichtung personenbezogener Daten. Kundendaten, Mitarbeiterdaten oder Vertragspartner-Informationen bleiben also auch nach Fristende schutzwürdig, solange sie noch lesbar oder rekonstruierbar sind.

Praktisch zeigt sich das Risiko dort, wo Papierakten unzerkleinert im normalen Altpapier oder in offenen Containern entsorgt werden. Wer Unterlagen so wegwirft, dass Namen, Kontodaten oder Gesundheitsinformationen Dritter ohne Aufwand lesbar bleiben, verletzt den Grundsatz, dass personenbezogene Daten nach Zweckwegfall nicht mehr in dieser Form existieren dürfen. Das gilt unabhängig davon, ob die Unterlagen im normalen Betriebsablauf oder erst nach Ablauf einer gesetzlichen Frist anfallen.

Zwei Konsequenzen sind für Unternehmen besonders relevant. Zum einen können nachweisbare Datenschutzverstöße Bußgelder nach sich ziehen, deren Höhe sich am Einzelfall und am Ausmaß der Verletzung orientiert. Zum anderen drohen Reputationsschäden, sobald Dritte auffällige oder öffentlich gewordene Datenlecks aus unsachgemäß entsorgten Akten bemerken, etwa wenn Unterlagen an ungesicherten Orten auftauchen. Anders als ein internes Versehen bleibt ein solcher Vorfall selten unbemerkt, weil betroffene Personen, Presse oder Aufsichtsbehörden gleichermaßen reagieren können. Diese Kombination aus rechtlichem und wirtschaftlichem Risiko macht die Entsorgungsphase zu einem Teil der Compliance, der ebenso ernst genommen werden sollte wie die vorausgehende Aufbewahrung selbst.

Der Weg zur rechtssicheren Aktenvernichtung

Professionelle Entsorgung von Geschäftsunterlagen folgt keinem beliebigen Ablauf, sondern richtet sich nach dem Grad der Vertraulichkeit der enthaltenen Informationen. Genau hier setzt die Normierung nach ISO/IEC 21964 an: Sie unterscheidet mehrere Sicherheitsstufen, die festlegen, wie fein Papier oder Datenträger zerkleinert werden müssen, damit eine Rekonstruktion der Inhalte praktisch ausgeschlossen ist. Eine interne Telefonliste erfordert dabei ein anderes Maß an Zerkleinerung als eine Personalakte mit Gesundheitsdaten oder ein Vertrag mit sensiblen Geschäftsgeheimnissen.

Diese Abstufung ist kein Selbstzweck, sondern eine Abwägung zwischen Aufwand und Schutzbedarf: Je feiner die Zerkleinerung, desto höher der technische und zeitliche Aufwand, aber auch desto geringer das Restrisiko einer Wiederherstellung. Unternehmen tun deshalb gut daran, ihre Unterlagen vor der Entsorgung grob zu sortieren und nicht pauschal die niedrigste Stufe zu wählen, nur weil sie schneller oder günstiger erscheint. Wer sensible Personal- oder Finanzdaten durch Aktenvernichtung vernichten lässt, sollte sich vorab überlegen, welche Sicherheitsstufe der Vertraulichkeit der jeweiligen Unterlagen tatsächlich entspricht.

Ein zweiter Baustein der Rechtssicherheit ist die Dokumentation. Ein Nachweis über die ordnungsgemäße Vernichtung, häufig als Protokoll oder Zertifikat ausgestellt, belegt gegenüber Aufsichtsbehörden oder im Streitfall gegenüber Geschäftspartnern, dass Unterlagen fachgerecht, vollständig und unter Einhaltung der jeweils passenden Sicherheitsstufe vernichtet wurden. Ein solches Protokoll hält üblicherweise Zeitpunkt, Umfang und Art der Vernichtung fest und dient damit als greifbarer Beleg dafür, dass die datenschutzrechtlichen Pflichten nach Zweckwegfall tatsächlich erfüllt wurden. Für Unternehmen ist diese Dokumentation im Zweifelsfall der entscheidende Unterschied zwischen einer bloßen Behauptung und einem nachweisbaren, rechtssicheren Vorgehen.

Checkliste: So gehen Sie strukturiert vor

Wer die Entsorgung von Geschäftsunterlagen nicht dem Zufall überlassen möchte, profitiert von einer wiederkehrenden internen Routine statt einer einmaligen Aufräumaktion. Sinnvoll ist dafür eine regelmäßige interne Fristenkontrolle, bei der geprüft wird, welche Aktenbestände zum jeweiligen Jahreswechsel entsorgungsreif werden. So lässt sich vermeiden, dass Unterlagen entweder zu früh vernichtet oder über Jahre unnötig aufbewahrt werden.

Für die praktische Umsetzung haben sich folgende Schritte bewährt:

Bestehende Aktenbestände nach Dokumentart und Rechtsgrundlage sortieren, statt pauschal nach Alter zu entsorgen.

Unternehmensinterne Unterlagen von personenbezogenen Daten trennen, da für Letztere striktere Vertraulichkeitsanforderungen gelten.

Die passende Sicherheitsstufe je nach Sensibilität der Inhalte festlegen, bevor die Vernichtung beauftragt wird.

Einen Nachweis über die durchgeführte Vernichtung einfordern und archivieren.

Die Fristenkontrolle als festen Termin in den betrieblichen Jahresablauf einplanen, nicht als Ad-hoc-Aufgabe.

Diese Trennung zwischen internen und personenbezogenen Unterlagen ist mehr als eine organisatorische Fleißaufgabe: Sie verhindert, dass sensible Daten versehentlich in einem weniger gesicherten Entsorgungsweg landen, nur weil sie in derselben Aktenkiste lagen wie unkritische interne Notizen. Wer diese Struktur einmal etabliert, reduziert den Aufwand für alle folgenden Entsorgungsrunden erheblich, weil die Vorsortierung dann bereits Teil der laufenden Ablage ist und nicht erst nachträglich erfolgen muss.