Aufbruch zur Veränderung – Inspirierende Biografie

Heutzutage ist der Autor einer der gefragtesten Wegweiser für Menschen und Unternehmen – doch dies war nicht immer so, ganz im Gegenteil: er befand sich einst in einer anscheinend aussichtslosen Situation. Wie kam es also dazu, dass mittlerweile Unternehmen wie Würth Künzelsau, BMW, Bosch-Rexroth, Liebherr, MBB, HARO, medi Bayreuth und hunderte andere Unternehmen das Wissen und die Erkenntnisse von Peter Grimm nutzen und damit erfolgreich sind? Genau diese Geschichte wird in diesem Buch erzählt, um den Lesern zu zeigen, wie weit man es bringen kann, selbst wenn man sich in einem Abgrund befindet. Die Erkenntnisse, welche die Leser durch dieses Buch gewinnen, sind gerade für die aktuelle Zeit wichtiger als viele Motivations-Maßnahmen.

Das Buch “Aufbruch zur Veränderung” von Peter Grimm ist eine Biographie mit Erkenntniswert für Menschen, für die ermutigende Impulse, motivierende Inspirationen und wegweisendes Knowhow eine Bereicherung für Beruf und Leben bedeuten. Die Geschichte des Autors ist ein Beweis dafür, dass es immer eine Chance gibt, um selbst zu einem erfolgreichen Menschen zu werden und sich viele seiner Träume zu erfüllen.

"Aufbruch zur Veränderung" von Peter Grimm ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10382-5 zu bestellen.

