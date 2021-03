Aufgesang ist Paid-Advertising-Partner der aktuellen Frühjahr-/Sommer-Kampagne von Tamaris

Die hannoversche Online-Marketing- und PR-Agentur Aufgesang baut ihre Zusammenarbeit mit der Wortmann Gruppe aus. Seit mehreren Jahren unterstützt Aufgesang den Marktführer für Damenschuhe als Paid-Advertising-Partner und ist seit Ende 2019 auch mitverantwortlich für die Paid-Kampagnen des Gruppen-Flaggschiffs Tamaris. In diesem Jahr folgte der nächste Schritt: Aufgesang verantwortet die Paid-Strategie entlang der Customer Journey für die am Weltfrauentag gelaunchte Frühjahr-/Sommer-Kampagne 2021.

Aktuelle Kampagne verbindet digitale Touchpoints ? Multiplattform-Strategie in 14 Ländern

In der aktuellen Tamaris-Kampagne erzählen acht Frauen ihre Geschichte, der Fokus liegt auf Diversität und Authentizität. ?Wir feiern Frauen, die Gefährtinnen sind, keine Konkurrentinnen. Frauen, die gemeinsam unterschiedlich sind und sich mit all ihren Stärken unterstützen?, beschreibt Cathleen Burghardt, Head of Marketing bei Tamaris, die plattformübergreifende Botschaft der Kampagne.

Dabei setzt das Schuh-Label bei der Kampagnen-Ausspielung auf eine Multiplattform-Strategie über Google Search und Display, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest und TikTok ? und Aufgesang ist für die Verbreitung über Paid-Advertising verantwortlich. ?Wir freuen uns, Tamaris bei dieser internationalen Kampagne in 14 Ländern unterstützen zu können?, sagt Christian Penseler, Head of PPC bei Aufgesang. ?Wir nutzen das Digital-Marketing-Budget an den richtigen Touchpoints, um die Markenbekanntheit zu steigern, die Wahrnehmung zu verändern und damit die Sales-Ziele zu erreichen.?

Erfolgreiche Zusammenarbeit seit mehreren Jahren

Grundstein der Partnerschaft zwischen Aufgesang und Tamaris ist die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre mit der Wortmann Gruppe. Durch den Status als Google-Premier- und Facebook-Marketing-Partner bietet Aufgesang ausgewiesene Expertise im Bereich des Paid Advertisings ? und behält dabei auch immer die Customer Journey im Blick. Davon profitiert Tamaris: ?Durch den Fokus auf die Customer Journey ist es möglich, die Zielgruppe mit der richtigen Botschaft zum idealen Zeitpunkt zu erreichen?, bestätigt Cathleen Burghardt. ?Auch die Anforderungen verschiedener internationaler Märkte können wir so bedienen. In bestimmten Ländern muss die Marke noch gestärkt werden, in Deutschland hingegen geht es um die Erschließung neuer Zielgruppen und eine Veränderung der Markenwahrnehmung ? das können wir dank der dynamischen Zusammenarbeit mit Aufgesang in der aktuellen Paid-Advertising-Kampagne an spezifischen Touchpoints umsetzen.?

Das Kampagnen-Video können Sie unter folgendem Link einsehen: https://youtu.be/kWBDx3X

Aufgesang ist eine dynamisch wachsende Agentur für integrierte digitale Kommunikation sowie strategisches Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung. Gegründet 1998, ist Aufgesang in diesen Bereichen heute nicht nur eine der bekanntesten deutschen Agenturen, sondern zählt seit Jahren auch zu den Top-Ten-SEO-Dienstleistern in Sichtbarkeits-Rankings. Darüber hinaus glänzt Aufgesang auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu mit 4,4 von 5 Punkten und wurde für die hohe Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Focus als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet. Daneben wurde Aufgesang als Focus Wachstumschampion 2021 und Financial Times FT 1000 Europe?s Fastest Growing Companies 2021 ausgezeichnet.

Das interdisziplinäre Team besteht aus Expertinnen und Experten der Bereiche Content- und Online-Marketing sowie PR, Journalismus und Marketing-Automation. Die rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen in vier cross-funktional organisierten Teams von Hannover aus derzeit etwa 80 Kunden. Für das breite Kompetenzprofil und die langjährige Erfahrung in der Betreuung großer Budgets erhielt die Agentur bereits vor Jahren den Google Premier-Partnerstatus, die aktuell höchste offiziell erreichbare Qualifizierung für Anbieter von Suchmaschinenwerbung.

Aufgesang ist Mitveranstalter der SEACamps in Jena und Hannover, führt regelmäßig eigene Studien und Untersuchungen durch, legt großen Wert auf kontinuierliche Weiterbildung seiner Beraterinnen und Berater und arbeitet mit modernster Software sowie einer großen Bandbreite an Profi-Tools für alle fachspezifischen Aufgaben. Darüber hinaus teilen die Expertinnen und Experten der Agentur ihr Fachwissen regelmäßig in Vorträgen, Fachartikeln und Lehraufträgen, wie beispielsweise an der Leibniz Universität, der Hochschule Hannover, der Norddeutschen Akademie für Marketing und Kommunikation sowie auf diversen Fachkonferenzen.