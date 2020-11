AUFRUF – Netzwerk kritischer Pankower Kleingärtner – Machen Sie mit ! – Kostenlos (keine Beitragserhebung)

Machen Sie mit: Netzwerk kritischer Pankower Kleingärtner

Das “Netzwerk kritischer Pankower Kleingärtner” ist eine Verbindung von Pankower Kleingärtnern und Kleingärtnerinnen mit zumindest zum Teil wechselnder Zusammensetzung. Bei gelegentlichen Treffen, aber auch und vor allem telefonisch, über Whatsapp, über Viber, per Email, werden Probleme angesprochen und Meinungen ausgetauscht. Die Bildung und Registrierung eines “e.V.” ist gegenwärtig nicht beabsichtigt, denn der informelle Charakter wird von den meisten bevorzugt (jedenfalls in der gegenwärtigen Zusammensetzung). Die meisten haben einen Kleingarten im Berliner Bezirk Pankow. Wir sind aber auch offen für Kleingärtner deren Garten nicht in Pankow liegt.

Die Koordination liegt bei Axel Quandt, dem Gründer und Herausgeber von “Liebesgrüße vom Gartenzwerg”.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: https://www.pankower-gartenzwerge.de/netzwerk-kritischer-pankower-kleingärtner

Wichtig ist uns auch, auf Interessengegensätze und Korruptionsgefährdungen im Kleingartenwesen hinzuweisen. Insbesondere Umwidmungen in “Erholungsanlagen” oder “Siedlungsland”, mit den damit verbundenen Maklergewinnen und/oder Gewinnen von Grundstücksspekulanten, bringen hier Gefährdungen mit sich.

Ganz sicher sind die allermeisten der Funktionsinhaber des deutschen Kleingartenwesens, seien sie dort hauptberuflich oder ehrenamtlich tätig, nicht in Interessengegensätze verwickelt – und auch nicht korrupt. Die riesige Mehrzahl leistet ehrenhafte Arbeit – und im Interesse all dieser Ehrenhaften müssen wir Korruptionserscheinungen entgegenwirken. Vgl. dazu …

https://www.pankower-gartenzwerge.de/korruptionsgefährdungen

Indessen ist auch das Kleingartenwesen natürlich kein von Versuchungen freier Raum. Bei den Grundstücksflächen bspw., auf denen sich die deutschen Kleingärten und Kleingartenanlagen befinden, handelt es sich um exorbitante Werte. Korruption führt überall, wo sie in der Gesellschaft vorkommt, zu Schädigungen der Ehrlichen und Unbedarften (ob diese Geschädigten nun aufmerksam Kritik üben oder ängstlich schweigen). Korruption ist eine parasitäre Erscheinung, unsozial, verwerflich – und nicht selten kriminell; auch wo sie zunächst selten auftritt, strahlt sie schnell aus und wächst rasant, wenn nicht massiv entgegengewirkt wird.

