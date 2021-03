Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen für die International Business Awards? 2021 veröffentlicht

Die Stevie Awards haben die Einreichungen für die 18. jährlichen International Business Awards geöffnet. Dies ist der weltweit führende Wettbewerb für Wirtschaftsauszeichnungen, der jedes Jahr Nominierungen von Organisationen aus mehr als 60 Nationen und Ländern anzieht.Alle Einzelpersonen und Organisationen weltweit – öffentlich und privat, gewinnorientiert und gemeinnützig, groß und klein – können Nominierungen für die International Business Awards einreichen. Die Early-Bird-Einreichungsfrist mit reduzierten Teilnahmegebühren ist der 13. April. Der endgültige Einsendeschluss ist der 12. Mai, verspätete Einsendungen werden bis zum 16. Juni gegen Zahlung einer Nachmeldegebühr angenommen. Details zur Anmeldung finden Sie unter www.StevieAwards.com/IBA.Jurys mit mehr als 150 Führungskräften aus der ganzen Welt werden die Gold-, Silber- und Bronze-Gewinner des Stevie Awards ermitteln. Die Gewinner werden am 12. August bekannt gegeben und am 23. Oktober bei einem Gala-Bankett in Paris, Frankreich, gefeiert, sofern die Bedingungen dies zulassen.Die International Business Awards würdigen Leistungen in allen Bereichen der Arbeitswelt. Die Kategorien umfassen unter anderem:

? Management Awards

? Umgang mit COVID-19 Awards

? Geschäftsführer des Jahres Awards

? Unternehmen des Jahres Awards

? Kundenservice Awards

? Human Resources Awards

? Informationstechnologie Awards

? Marketing Awards

? Neue Produkte Awards

? Public Relations Awards

? Website, App, Event, Video und andere Medienawards

Es gibt viele neue und überarbeitete Features der The International Business Awards für 2021:

Sieben neue Kategorien für Marketingkampagnen/Programme, vier neue Kategorien für Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit, drei neue Kategorien für Websites und 13 neue Kategorien für Produkte und Dienstleistungen.

Nominierungen, die bei den International Business Awards? 2020 mit Gold-, Silber- oder ausgezeichnet wurden, können in den IBAs 2021 erneut nominiert werden, sofern sie anderen Kategorien als denjenigen unterzogen werden, in denen sie 2020 gewonnen haben.

Für Nominierungen in den Kategorien Unternehmen des Jahres und anderen ausgewählten Kategorien fallen keine Teilnahmegebühren an.

Die Best of the IBA-Auszeichnungen wurden überarbeitet. Außerdem werden weniger Grand Stevie Award-Trophäen vergeben.

Stevie Award Gewinner der IBAs 2020 waren unter anderem die Deutsche Telekom Services Europe (Slovakia), Ernst & Young (USA), IBM (USA), Facebook India Online Services (Indien), Freelancer.com (Australien), Ooredoo Group (Qatar), REMAP (Kanada), Türkiye İş Bankası (Türkei), Thai Life Insurance (Thailand), Telecommunication Services Limited (Hong Kong), LLYC (Spanien), Warner Media (USA) und viele mehr.