Aufsperrdienst München ? wichtig, nicht nur, wenn man einmal vor verschlossener Tür steht

Es ist ein guter Schutzmechanismus, der bei uns Menschen wunderbar zum Tragen kommt. Die Angewohnheit oder vielmehr die schlechte Gewohnheit, nicht gerne über mögliche Notfälle nachzudenken. Das müssen nicht gleich die dramatischen Katastrophen eines größeren Ausmaßes sein. Auch kleinere Notfälle passieren uns doch nicht nach unserer Defination: Wir vergessen nie unsere Schlüssel, stehen nie vor verschlossener Tür. Das passiert nur den anderen. Natürlich sind wir mit dieser Annahme weit von der Realität entfernt. In Wirklichkeit passiert es uns allen mindestens einmal in unserem Leben, manchmal sogar des Öfteren: Wir wollen unsere Tür aufschließen und der Schlüssel bricht ab ? wir kommen von einem netten Abend nach Hause und weder in der Hosentasche noch in der Handtasche findet sich der Schlüssel. Oder wir haben es eilig und wollen mit dem Auto schnell losfahren und hier klemmt plötzlich das Schloss.

Die Nummer des Aufsperrdienst München sollte für den Notfall parat sein ? zu den Unannehmlichkeiten, dem Ärger braucht man nicht noch zusätzlich die Sorgen um einen korrekten Aufsperrdienst

Aus den Medien und aus verschiedensten Dokumentationen ist inzwischen bekannt, dass sich im Berufsfeld der Aufsperrdienste viele schwarze Schafe tummeln. Da ist die Rede von überzogenen Rechnungen – von Kosten, die im Nachhinein auf Rechnungen auftauchen, ohne vorher benannt worden zu sein ? von laienhaften Arbeiten, die im Nachhinein noch Kosten für Reparaturen verursachen ? von unverhältnismäßig langen Wartezeiten ? vom Verkauf von Materialien, die angeblich zwingend erforderlich sind, um hier nur einige zu nennen. Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, gerade in einer Notsituation einen kühlen Kopf zu bewahren, um aus dem schier unendlichen Angebot an Aufsperrdiensten einen seriösen, kompetenten und fairen Fachbetrieb zu selektieren, der überdies auch noch mit vernünftigen, transparenten Preisen arbeitet. Deshalb ist es von Vorteil, die Telefonnummer des Aufsperrdienst München schon präventiv zu besitzen, um sich im Notfall keine Sorgen machen zu müssen.

Der Aufsperrdienst München arbeitet seit über 25 Jahren schnell, seriös und kompetent zu vernünftigen Preisen mit Festpreisgarantie

Die Öffnung einer zugezogenen Tür muss keine Unsummen verschlingen, sondern kann auch bei qualitativ hochwertigen Materialien und neuesten Werkzeugen fachgerecht zu fairen Preisen beschädigungsfrei von Statten gehen. Es müssen keine Extrakosten anfallen, die später unerwartet auftauchen. Bei dem Aufsperrdienst München gibt es eine Festpreisgarantie, die alle anfallenden Kosten beinhaltet ? all inklusive. Das bedeutet, dass keine Aufschläge zu erwarten sind, wie für Anfahrtskosten, Mitarbeiterzuschläge oder ähnliches. Es ist nichts ?Kleingedrucktes? vorhanden, sondern alle Servicedienstleistungen sind transparentund offen ersichtlich.

Die Monteure des Aufsperrdienst München sind schnell vor Ort, wenn sie gebraucht werden

Wenn Kunden und Kundinnen in Not anrufen, weil ihnen schnell geholfen werden muss, sollte diese Hilfe nicht auf die lange Bank geschoben werden. Dies ist gewährleistet, da die Anrufenden bei ihrem Anruf direkt mit den für sie zuständigen Menschen sprechen. Sie werden nicht an Vermittlungen oder Callcenter umgeleitet, die Aufträge an Dienstleister weitervermitteln. Vermittlungen finden in der Regel naturgemäß nicht im nahen Umkreis der Anrufenden statt und eine längere Wartezeit ist dann leider oftmals vorprogrammiert. Deshalb beauftragt der Aufsperrdienst München keine Agenturen, die zudem noch mehr Kosten für die Auftraggebenden verursachen würden.

Das Angebot des Aufsperrdienst München bietet noch mehr als ausschließlich Türöffnungen

Der Fachbetrieb für Einbruchschutz kann natürlich noch mehr, als nur Schlösser zu öffnen, wobei hier jede Art von Schloss geöffnet werden kann, sei es das Autoschloss, der Briefkasten, die Terrassentür, der Waffenschrank oder der Tresor. Zu den Fachrichtungen zählt der Einbau und Austausch von Schließzylindern/Sicherheitslinden jeder Art, auch mit Sicherheitskarte, der Schlosswechsel, Einsteckschlosswechsel in allen Maßen, sowie die Sofortreparatur von defekter Mechanik. Des Weiteren sind die Profis spezialisiert auf den vorsorglichen Einbruchschutz, zum Beispiel der Sicherung von Fenster, Balkon und Tür. Hier kommen auch oftmals Querriegel zum Einsatz, auch bekannt als Panzerriegel und Balkenschloss, die besonders effizient dafür sorgen, dass Einbrecher nicht zum Zuge kommen. Den Einbrechern sollte das Handwerk nicht zu leicht gemacht werden, zumal ein wirksamer Schutz oftmals mit kleinen Mitteln schon erreicht werden kann und auch zu günstigen Preisen effektiv wirkt.

Der Fachbetrieb bietet seit über 25 Jahren das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz auch die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern und im Bereich Sicherheitstechnik die Montage von Panzerriegeln, Balkenschlössern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst für Türen wie auch Autos sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird. Schnell – kompetent – fair.

KoMi Services GmbH

Kapellenäckerstr. 16, 80992 München

Geschäftsführer : Michael Kolb

Amtsgericht München

Handelsregisternummer HRB 218555

USt.-IdNr. DE 300 436 270