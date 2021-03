Aurania berichtetüber den aktuellen Stand der Explorationsaktivitäten

Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) (?Aurania? oder das ?Unternehmen? – https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-exploration-progress-at-multiple-targets/) berichtet über den aktuellen Stand ihrer Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Lost Cities – Cutucu (?Projekt Lost Cities?) im Südosten Ecuadors. Aurania wird am 3. März 2021 um 11:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz und einen Webcast zum Investoren-Update abhalten. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Fragerunde statt.

Einzelheiten des Webcasts & Telefonkonferenz zum Investoren-Update

Datum: Mittwoch, 3. März 2021

Zeit: 11:00 Uhr EST

Um sich für den Webcast zu registrieren, klicken Sie auf diese URL:

http://services.choruscall.ca/links/aurania20210303.html

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben die Webcast-Teilnehmer Folgendes ein: Vorname, Nachname, Firma, E-Mail-Adresse.

Einwahlnummern für Telefonkonferenz:

Kanada/USA, gebührenfrei: 1-800-319-4610

Toronto, gebührenpflichtig: + 1-416-915-3239

Großbritannien und Europa, gebührenfrei: 0808-101-2791

Anrufer werden gebeten, sich 5 bis 10 Minuten vor dem geplanten Beginn einzuwählen und einfach an der Konferenz teilzunehmen.

Erkundungsbohrungen

In Tsenken N1 hat die Bohrung eine Tiefe von 500 m erreicht, nachdem sie in einer geologischen Verwerfungszone angehalten wurde. Diese Zone wurde zementiert, damit die Bohrung fortgesetzt werden kann. Die Bohrung befindet sich in den Red-Beds (rote Schichten) der Chapiza-Formation und das MobileMT-Ziel ist ein Leiter, von dem wir glauben, dass er nahe der Grenzfläche zwischen den Red-Beds und dem unterlagernden Kalkstein und dem schwarzen Schiefer der Santiago-Formation in einer Tiefe von ungefähr 400 m unter der Oberfläche liegt. Dazu wird eine 600 m tiefe geneigte Bohrung benötigt. Die Bohrarbeiten auf diesem Ziel werden fortgesetzt.

Für die Bohrungen auf den epithermalen Gold-Silber- und Kupfer-Porphyr-Zielen in Yawi werden die Bohrplattformen vorbereitet. Mit den geplanten Bohrungen sollen sowohl das epithermale Ziel als auch das tiefere Porphyrziel bis in eine Tiefe von ca. 800 m überrprüft werden. Für die Bohrungen in Yawi wird ein größeres Bohrgerät verwendet. Beachten Sie, dass das Ziel Yawi in Kuri-Yawi umbenannt wird, um Verwechslungen mit dem gleichnamigen Ziel der Solaris Resources im Zielgebiet Warintza 15 km südlich des Konzessionsgebiets der Aurania zu vermeiden. ?Kuri“ ist das Shuar-Wort für Gold.

Basierend auf der Feldkartierung der lateral durchgehenden silber-zink-führenden Lagen, die parallel zur Schichtung in den Kalksteinschichten verlaufen werden die Bohrplattformen in einem 4 km langen Abschnitt des 15 km langen Silber-Zink-Zielgebiets Tiria-Shimpia aufgestellt.

MobileMT

Die geplante geophysikalische MobileMT-Erkundung wurde abgeschlossen. Vor den geplanten Bohrungen werden einige zusätzliche Vermessungslinien geflogen, um die Ziele in den Gebieten Kuri-Yawi und Tsenken N1 – Tsenken West zu präzisieren. Die Erkundung wurde von schlechtem Wetter geplagt, und dem Board wird eine Erweiterung der MobileMT-Erkundung vorgeschlagen, um später im Jahr weitere Ziele abzudecken.

Vorläufige Daten für die Zielgebiete Awacha und Tatasham – Tiria – Shimpia sind eingegangen und werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben, wenn die Daten in geologische Informationen aus dem Feld integriert wurden. Felddaten, geophysikalische Magnetik-Daten und geochemische Daten weisen darauf hin, dass Awacha ebenso wie Tatasham ein Cluster von Porphyren ist. Tiria-Shimpia ist ein Silber-Zink-Ziel.

Lost Cities

Feldteams arbeiten in einem Gebiet, das laut Metron Incorporated mit hoher Wahrscheinlichkeit Logroño beherbergt – die Goldmine, die zwischen ungefähr 1564 und 1605 betrieben wurde.

NI 43-101 konformer Bericht über Liegenschaften in Peru

Seit der Erteilung der ersten in Peru beantragten Explorationskonzessionen, wie in der Pressemitteilung vom 17. Februar 2021 berichtet, hat das Management entschieden, dass ein National Instrument 43-101 konformer technischer Bericht gerechtfertigt ist. Dieser wird derzeit ausgearbeitet. Der Antrag für ein großes Gebiet der Explorationskonzessionen in Peru basiert auf dem Konzept, dass in Sedimenten beherbergtes Kupfer und Silber von dem Projekt Lost Cities in Ecuador über die Grenze nach Peru erstreckt.

Fachkundige Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, überprüft und genehmigt. Herr Pallier hat die Straße vor Ort gesehen und die Beschreibungen in dieser Pressemitteilung überprüft. Herr Pallier ist ein von der European Federation of Geologists benannter EurGeol und gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineralprojekte of the Canadian Securities Administrators (Standards zur Offenlegung von Mineralprojekten) eine fachkundige Person.

