AURANIA informiertüber den aktuellen Stand der Anträge für große Mineralkonzessionsgebiete im Norden Perus

Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (“Aurania” oder das “Unternehmen” – https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-update-on-corona-impact-food-support-of-local-shuar-people/ ) freut sich, weitere Einzelheiten zu seinem Antrag auf Mineralkonzessionen im Norden Perus bekannt zu geben.? Nach sorgfältiger Prüfung der vorhandenen geologischen Daten aus seinem Projekt Lost Cities – Cutucu (“Projekt”) im Südosten Ecuadors ist das Unternehmen der Ansicht, dass es eine Gelegenheit für zusätzliche Kupfer- und Goldexplorationen als Folge der möglichen Ausdehnung eines Mineralgürtels von unserem Projekt in Ecuador in den Norden Perus identifiziert hat (siehe Pressemitteilung vom 17. Januar 2020). Um diese potenzielle Gelegenheit nutzen zu können, hat Aurania 419 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von 413.200 Hektar (“Ha”) im Norden Perus beantragt. Obwohl die Konzessionen nach peruanischem Recht möglicherweise erst in einigen Monaten formell gewährt werden, haben wir bereits mit einer detaillierten Überprüfung der vorhandenen Daten begonnen, die von der peruanischen Regierung zur Verfügung gestellt werden. Das Unternehmen wird im Zuge des Fortschreitens der Arbeiten Aktualisierungen hinsichtlich des Gold- und Kupferpotenzials bereitstellen.

Dr. Keith Barron, Chairman und CEO von Aurania, sagte: “Wir haben im März 2019 erkannt, dass eine Kupfer-Silber-Sediment-Mineralisierung mit einem ähnlichen Stil und Gehalt wie die, die wir selbst in der Cutucu-Kordillere in Ecuador entdeckt haben, von einem Konkurrenzunternehmen in Peru, etwa 300 Kilometer südlich, entdeckt wurde. Außerdem lag ihre Mineralisierung innerhalb der gleichen geologischen Formation wie die in Ecuador kartierte, wenn auch mit einem anderen Namen in Peru. Die peruanischen Vorkommen schienen in der Nähe von Salzstöcken aufzutreten, und innerhalb unserer Konzessionen in Ecuador befinden sich zwei Gebiete, die von der Shuar-Gemeinschaft seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, für Salz genutzt werden. In der Überzeugung, dass Salz geochemisch ein wichtiges Teil des Puzzles und möglicherweise der Grund für die Ausdehnung und die Verteilung von Kupfer und Silber ist, wurde es als zu zwingend angesehen, um die peruanische Gelegenheit zu ignorieren und wir beantragten Freiflächen, die die aussichtsreichen Sedimenthorizonte in der Nähe von Salzlagerstätten abdecken, die zuvor bei der Erdölexploration entdeckt wurden. Wir glauben, dass die Gebiete auch ein gewisses Kupfer-Porphyr-Potenzial aufweisen könnten, wenn sich herausstellen sollte, dass sie ein analoges geologisches Umfeld wie unser Boden jenseits der Grenze in Ecuador darstellen. ?

Konzessionsantragsverfahren

Aurania hat eine Tochtergesellschaft in Peru registriert, über die Ende 2019 beim peruanischen Institut für Bergbau und metallurgische Geologie “INGEMMET” Anträge auf 419 Konzessionen für 413.200Ha gestellt wurden. Die Anträge durchlaufen seither den Überprüfungsprozess. Das Bewilligungsverfahren liegt in den Händen der Regierung, und das Unternehmen verfügt weder über einen Zeitplan dafür, noch ist garantiert, dass alle Anträge genehmigt werden. Die Mineralkonzessionsgebühren in Peru belaufen sich auf 3,00 US-Dollar pro Hektar pro Jahr, und die nächste Zahlung wird voraussichtlich Ende Juni 2021 fällig und ist für die zu diesem Zeitpunkt noch vorhandenen Hektar zu entrichten.

Explorationsdaten

Die Konzessionsanträge sind in 20 Blöcke unterteilt, die sich dort befinden, wo sich die für Kupfer-Silber aussichtsreichen Sedimentschichten entweder an oder nahe der Oberfläche befinden (Abbildung 1). Die Konzessionsgebiete in Peru wurden durch seismische, magnetische und gravimetrische geophysikalische Untersuchungen, die von Öl- und Mineralexplorationsunternehmen sowie vom peruanischen Staat durchgeführt wurden, weitgehend abgedeckt. Darüber hinaus hat der Staat in einem Teil des Gebietes regionale Bachsedimentproben entnommen, und es liegen auch Untersuchungen von Gesteinssplitterproben vor. Diese Daten sind zu nominalen Kosten von der peruanischen Regierung erhältlich. Daher hat die Exploration der Konzessionsblöcke durch Aurania mit einer Zusammenstellung dieser großen Datensätze begonnen, um die Ziele zu verfeinern, bevor eine Exploration vor Ort durchgeführt wird.???

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc. Herr Pallier ist von der European Federation of Geologists als EurGeol bezeichnet und ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition des National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Sein Vorzeigeobjekt, das Projekt The Lost Cities – Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Andenkette im Südosten Ecuadors.

