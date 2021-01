Aurania nimmt an der NobleCon17 Konferenz teil und präsentiert das Unternehmen

Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ ) gibt bekannt, dass sein Chairman & CEO, Dr. Keith Barron, am Dienstag, dem 19. Januar 2021 um 13:30 Uhr Eastern Standard Time auf der NobleCon17 – Noble Capital Markets– Seventeenth Annual Investor Conference – sprechen wird.? Die Konferenz ist virtuell, ohne Kosten, Verpflichtung oder Einschränkungen zur Teilnahme: www.noblecon17.com.

Ein hochauflösender Video-Webcast der Präsentation wird etwa einen Tag nach der Live-Veranstaltung auf der Website des Unternehmens http://www.aurania.com/news/aurania-in-the-media/ zur Verfügung stehen, sowie als Teil eines vollständigen Katalogs von Präsentationen, die im nächsten Monat auf Channelchek www.channelchek.com erneut ausgestrahlt werden.

Über Aurania

Aurania ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralgrundstücken beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Das Vorzeigeprojekt, das The Lost Cities – Cutucu Projekt, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt in den östlichen Ausläufern des Andengebirges im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und technische Berichte finden Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com, sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/, Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

Über Noble Capital Markets, Inc.

Noble Capital Markets („Noble“) ist eine forschungsorientierte Boutique-Investmentbank, die seit 1984 Small- und Microcap-Unternehmen unterstützt. Als FINRA und SEC lizenzierter und registrierter Broker-Dealer bietet Noble Aktienresearch in institutioneller Qualität, Merchant- und Investmentbanking, Vermögensverwaltung und Auftragsausführung. Im Jahr 2005 gründete Noble die NobleCon, eine Investorenkonferenz, die in den letzten zehn Jahren erheblich gewachsen ist. Im Jahr 2018 startete Noble www.channelchek.com – eine Investment-Community, die sich ausschließlich auf Small- und Micro-Cap-Unternehmen und deren Branchen konzentriert.

