Aurania Resources trauert um Director Leanne Baker



Toronto, Ontario, 23. Dezember 2020 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) (Aurania oder das Unternehmen – https://www.commodity-tv.com/ondemand/company/profil/aurania-resources-ltd/) gibt mit großer Trauer den Tod des unabhängigen Director Dr. Leanne Baker am 22. Dezember 2020 bekannt, nachdem sie ihren mutigen Kampf gegen Krebs verloren hat. Dr. Baker war seit Juni 2019 ein Director des Unternehmens und Mitglied von Auranias Prüfungsausschuss. Dr. Baker war ein wertvoller kritischer Gesprächspartner für das Management und ihr Verlust wird sehr spürbar sein. Unser aufrichtiges Beileid gilt zu dieser Zeit ihrer Familie.

Dr. Keith Barron, Aurania Chairman und CEO, sagte: Leanne war eine echte Bereicherung für unser Unternehmen sowie seit fast zwanzig Jahren eine Freundin und Kollegin von mir. Sie wird für ihre ruhige Professionalität, Beratung und ihren Wissensschatz, insbesondere in Bezug auf Unternehmensführung in Erinnerung bleiben.

Über Aurania

Aurania ist ein junges Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralliegenschaften beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika liegt. Ihr Flaggschiff, das Projekt The Lost Cities – Cutucu, befindet sich im jurassischen metallogenetischen Gürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors.

Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-.

