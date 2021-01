Aus der Demut zur Freiheit und Liebe (Gottes) – Methoden & Materialien als Einführung in das Theologiestudium

Das Buch „Aus der Demut zur Freiheit und Liebe (Gottes)“ von Hannes Kerfack ist eine Zusammenfassung aller entstandenen Texte im Theologiestudium von 2011 bis 2018. Sie dienen als Brücke und Informationsmaterial, um das Verhältnis von Theorie und Praxis darzustellen, die Theorie der Fehlerpädagogik aufzuzeigen und eine Einführung in die einzelnen, theologischen Disziplinen im Spannungsfeld von theologischer Leidenschaft und Vernunft zu geben. Gleichzeitig gibt es in den Fußnoten oder als Zwischentexte Tipps, Erklärungen und Anmerkungen, wie es im Theologiestudium zugehen kann. Da es auch immer eine individuelle Sache ist, wie das Studium gestaltet wird, können die Texte des Autors allerdings nur exemplarisch bleiben. Aber die Methoden oder die vielen Gegenstände des Theologiestudiums, sind meist immer gleich. Der Autor gibt auch Möglichkeiten an, wie die Theorie dann praktisch in einem Gottesdienst, einer Predigt oder einem Unterricht vermittelt werden kann.

Es gibt sehr viele Definitionen von Theologie und Religion, aber entscheidend ist laut dem Buch „Aus der Demut zur Freiheit und Liebe (Gottes)“ von Hannes Kerfack, dass die Kategorie „Gott“ sehr viel sein kann und einen Interpretationsspielraum hat, aber auch der verantwortungsvollen Kommunikation unterliegen muss. Der Autor versucht anhand seiner Texte zu erklären, wie man eine Seminararbeit oder ein Referat schreibt, wie man eine Predigt hält oder den Unterricht so gestaltet, dass die Inhalte für die Hörer plausibel und anschaulich sind. Er stellt den Lesern auch Informationen über zusätzliche Literatur zur Vertiefung zur Verfügung.

„Aus der Demut zur Freiheit und Liebe (Gottes)“ von Hannes Kerfack ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08691-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de