Aus der Krise in die Kraft

Zehn-Kämpfer, Meisterkoch, Produkt- und Account Manager, NLP-Master, Sport-Mentaltrainer, Coach, TV-Experte ? das sind nur einige Stationen im Leben des Carsten Mütze. Weniger glamourös dagegen die eigene Midlife-Crisis 2016. Auf dem Weg aus seiner Krise studierte er 120 Bücher, besuchte kuriose Gruppen, lief über glühende Kohlen und meditierte. Dies alles zeigte ihm schließlich die richtige Richtung. Aus dem Glücksgefühl, endlich einen Weg gefunden zu haben, Lebensfragen zu beantworten und sich einen erfüllten Platz im Leben zu schaffen, wurde der Gedanke geboren, dieses Wissen an andere weiterzugeben. Der Wunsch, anderen Männer im besten Alter auf ihrer Suche nach mehr Sinn Impulse zu geben. Ihnen zu helfen, die selbstgebaute Festung zu verlassen, um seiner inneren Stimme zu folgen. Aus dem Wunsch wurde ein Training und der Ratgeber ?Fokus ? Entdecke dein Potenzial?. In seiner ausgefeilten fünf-Stufen-Methode zeigt er seinen Lesern, wie sie mehr aus sich und ihrem Leben machen.

Als wertvollen Beitrag vor allem in der aktuellen Situation bietet Carsten Mütze jetzt seinen Ratgeber vom 30. Mai bis 1. Juno als kostenfreien Download an. Für ganze drei Tage bekommen ihn alle Interessierten auf https://amzn.to/2KULXd1 geschenkt.

