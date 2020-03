Aus eComCon wird Klaro!

Hamburg, 31. März 2020. klaro media – so heißt jetzt die Hamburger Programmatic Media Agentur, die bisher als eComCon firmierte. Ab sofort ist der gesamte Markenauftritt neu: Von der Website bis hin zur Corporate Identity. Damit verbunden: Der Abschied vom alten Namen, der nichts mehr mit dem eigentlichen Unternehmensinhalt zu tun hat. Der neue Name bringt es auf den Punkt: klaro media – Programmatic Advertising klar, einfach und transparent.„Nach 10 Jahren programmatischer Werbung, unzähligen Stunden des Erklärens, Hinterfragens, Beratens, sowie Hunderten von Kampagnen und Datenanalysen und dem Anspruch, für unsere Kunden das Beste aus ihren Kampagnen zu holen, sind wir zur Entscheidung gekommen, unsere gesamte Marke neu zu definieren. Seit es uns gibt, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Klarheit in den Bereich der datengesteuerten Werbung zu bringen, die Lücke zwischen Kreation und Media zu schließen und Transparenz in einer Branche zu schaffen, die sie mehr als dringend benötigt“, sagt Gründer Bülent Cakir zur Entscheidung.Für die beiden Gründer, Bülent Cakir und Christian Ratsch, und ihr Team beginnt jetzt die klaro media-Zeitrechnung. Mit vielen neuen, erklärenden Inhalten – vom White Paper über Autoren- und Blogbeiträge bis hin zu eigenen Veranstaltungen. In Planung ist dann die Veranstaltungsreihe „klaro & komplizen“ sowie weitere digitale Formate. „Es ist von langer Hand geplant, dass für uns in diesem Jahr eine neue Ära beginnt – wir werden trotz der aktuellen Krise alle Weichen stellen, um gemeinsam mit unseren Kunden ‚Programmatic Everything‘ neu zu gestalten. Mit der neuen Marke und neuen Inhalten“, führt Christian Ratsch weiter aus.Mit klaro media wird Programmatic Advertising verständlicher, das komplexe Thema einfacher und wirkungsvoller vermittelt. Ziel ist es, mit interdisziplinären Teams agiler und wirksamer zu gestalten, Zielgruppen noch besser zu aktivieren, aber auch anhand von Marketing Intelligence neue Zielgruppen zu erkennen und die Kommunikation dahingehend auszubauen.Dadurch ergibt sich eine Win-Win Situation für alle, sowohl für Marketingentscheider, die mehr Effizienz und Skalierung benötigen, als auch für Werbeagenturen, die Verständnis und Transparenz für Zielgruppen und Medien entlang der Planung, Umsetzung und Kampagnenentwicklung fordern.Weitere Informationen zur Agentur gibt es unter: