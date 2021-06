Ausbildung live: Webinar liefert Antworten aus erster Hand

„Noch ein Riesen-Fragezeichen, was ihr in Zukunft machen wollt?“ Für Jugendliche, die das für sich bestätigen können, richtet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) am 23. Juni ein Live-Webinar aus, in dem Azubis aus dem wahren Leben berichten und Fragen beantworten.

Was ist das Gute an einer Ausbildung? Für wen ist dieser Weg richtig? Wie komme ich an eine Lehrstelle? Um diese und ähnliche Fragen geht es am Mittwoch ab 15 Uhr unter der Überschrift „Du hast Talent. Wir wissen, wohin damit“.

Eine angehende Medienkauffrau Digital und Print aus?Mittelfranken?und ein E-Commerce-Kaufmann?in spe?aus dem östlichen Mecklenburg-Vorpommern, die bereits als?Azubi-Scout beziehungsweise?Ausbildungsbotschafter?in ihren Kammerbezirken tätig sind, bieten den Teilnehmenden authentischen Einblick in die Praxis der Ausbildung, praktische Tipps und viele Antworten.

Moderiert wird das Live-Webinar von Marvin, der auch als Anchorman die?„Like a boss“-Videos?der DIHK-Bildungs-GmbH betreut. Das Angebot ist Teil der IHK-weiten Azubi-Marketing-Kampagne?„Nutze dein Talent“.

Wer die rund 45-minütigen Veranstaltung besuchen möchte, kann sich unter?https://event.dihk.de/azubi21-26062021?anmelden und erhält dann einen Teilnahmelink zugesandt.