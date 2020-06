Ausbildung trotz Corona

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg unterstützt alle Mitgliedsbetriebe und Ausbildungsplatzsuchende mit Blick auf den Ausbildungsstart 2020. Die Passgenaue Besetzung der IHK Bonn/Rhein-Sieg bietet am Tag der Ausbildungschance am 8. Juni 2020 zwischen 9 und 17 Uhr eine telefonische Sprechstunde an. Eine vorhergehende Termin-Vereinbarung zur Videoberatung ist erforderlich.

Ausbildungsplatzinteressierte können sich über duale Ausbildungsberufe mit IHK-Abschluss? informieren und in den Vermittlungsservice der Passgenauen Besetzung aufnehmen lassen.

Mittelständische Ausbildungsbetriebe können den Service der Passgenauen Besetzung nutzen und ihre offenen Ausbildungsplätze aus dem IHK-Bezirk Bonn/Rhein-Sieg melden. ?Wir machen den Unternehmen gerne Vermittlungsvorschläge aus unserem Bewerberpool?, sagen die IHK-Ansprechpartnerinnen Elvira Fray und Annette Hutmacher.

Kontakt: www.ausbildung-bn-su.de

Elvira Fray: Telefon 0228 2284-230

Annette Hutmacher: Telefon 0228 2284-197

Das Programm ?Passgenaue Besetzung? wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und den Europäischen Sozialfonds gefördert und unterstützt mittelständische Unternehmen bei der Suche nach Auszubildenden. Es fördert es die Attraktivität der dualen Ausbildung durch Information, Beratung und Vermittlung und stellt somit seit 2008 einen wichtigen Beitrag zur des Fachkräftesicherung in der Region dar.