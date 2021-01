Ausbildung- und Fachkräftesicherung in Corona-Zeiten

Die Partner der Gemeinsamen Konferenz Ausbildung und Fachkräfte Heilbronn-Franken haben eine gemeinsame Erklärung zur Situation der Ausbildung und Fachkräfte in Corona-Zeiten verabschiedet. Diese beinhaltet drei Fokusthemen: Ausbildungsmarkt stabilisieren, Strukturwandel in Wirtschaft und Arbeitswelt bewältigen und die Digitalisierung als Treiber in der Arbeitswelt nutzen. Wir möchten Ihnen die gemeinsame Erklärung gerne vorstellen und würden uns freuen, Sie am Mittwoch, 27. Januar, 10:00 UH virtuell begrüßen zu dürfen. Das Pressegespräch erfolgt über Microsoft-Teams. Hier ist der Link zur Teilnahme: Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen

Als Gesprächspartner stehen Ihnen die Partner der Gemeinsamen Konferenz zur Verfügung.

Wir bitten Sie von Aufzeichnungen des Gesprächs abzusehen. Für Kollegen des Rundfunks besteht im Anschluss an das Pressegespräch die Möglichkeit über MS-Teams/Telefon Originaltöne zu erhalten. Hierfür bitten wir um eine Anmeldung bis Montag, 25. Januar 2021.