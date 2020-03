Ausbildungsplätze passgenau besetzen

Die Handwerkskammer Karlsruhe führt seit 2007 das Programm “Pass-genaue Besetzung – Unterstützung von kleinen und mittleren Unterneh-men bei der passgenauen Besetzung von Ausbildungsplätzen sowie die Integration von ausländischen Fachkräften”, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und den Euro-päischen Sozialfonds (ESF), durch. In dem Programm konnten für den Kammerbezirk Karlsruhe bereits über 1000 Vermittlungen in ein Ausbil-dungsverhältnis verzeichnet werden.

Helmut Arbogast, der bei der Handwerkskammer Karlsruhe für die Ver-mittlung verantwortlich ist, setzt durch die Präsenz in den Abschluss-klassen der Schulen auf die frühzeitige Information über Ausbildungs- und Karrierewege im Handwerk. So kann er den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt durch Praktika oder konkrete Ausbildungsan-gebote passend begleiten. Auch im Bereich der überregionalen und grenzüberschreitenden Ausbildung ist das Netzwerk aus Betrieben, Handwerkskammer und anderen Institutionen etabliert, um Ausbil-dungsplatzsuchende erfolgreich an Ausbildungsbetriebe zu vermitteln. Die Ausbildungsinteressierten werden durch die “Passgenaue Beset-zung” auf Bewerbungsgespräche vorbereitet und durch die persönliche Betreuung bis zur Vermittlung in einen Ausbildungsvertrag begleitet.

Durch die Erfassung von offenen Lehrstellen und die Bereitstellung in der Lehrstellenbörse sowie im bundesweiten Lehrstellen-Radar werden freie Ausbildungsplätze im Handwerk aufgezeigt. Über den Lehrstellen-Radar haben Lehrstellensuchende auch die Möglichkeit, ihre Lebens-läufe online zu generieren und ihre Bewerbungsunterlagen optimal zu platzieren.

Im Jahr 2019 fanden im Rahmen der “Passgenauen Besetzung” über 30 Informationsveranstaltungen an Schulen und auf Messen statt. Da-bei wurden über 452 Beratungsgespräche mit Betrieben geführt und über 380 Beratungsgespräche mit Jugendlichen. Im vergangenen Jahr wurden die vorgegebenen Projektkennzahlen mit über 125% Erfolgs-quote weit übertroffen.