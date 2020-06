Ausbildungsprämie: Wichtiges Zeichen für die Zukunft

Die Bundesregierung hat eine Ausbildungsprämie beschlossen. Sie gibt damit ein Signal der Ermutigung zur beruflichen Ausbildung und unterstreicht den hohen Stellenwert beruflicher Ausbildung und Qualifizierung.

Mit der beschlossenen Ausbildungsprämie erhalten kleine und mittlere Betriebe, die sich trotz Kurzarbeit oder massiver Umsatzeinbußen für die Fachkräftenachwuchssicherung stark machen, eine wichtige Anerkennung. Sie ist ein Motivationssignal an Ausbildungsbetriebe und soll diese dazu bewegen, trotz der aktuell wirtschaftlich schwierigen Situation, ihre Ausbildungsleistung aufrecht zu erhalten. Somit kann sie einen wichtigen Beitrag zur Stimulierung des Ausbildungsmarktes leisten.

?Wichtig ist?, so Kammerpräsident Joachim Wohlfeil, ?dass die Prämie schnell kommt und unbürokratisch gestaltet wird. Die Handwerkskammer steht für eine Unterstützung bei der Abwicklung bei der Ausbildungsprämie bereit. Spätestens bei Rückfragen von offizieller Seite wie der Agentur für Arbeit sind die Kammern ohnehin im Spiel?.

Die duale Ausbildung ist Grundlage der Fachkräftesicherung in Deutschland und damit ein Erfolgsfaktor gerade für die Betriebe im Handwerk. Deshalb engagieren sich die Handwerksbetriebe im besonderen Maß in der Ausbildung und bieten aktuell noch viele freie Plätze an. Allein im Bezirk der Handwerkskammer Karlsruhe sind derzeit 250 offene Lehrstellen gemeldet.