Ausbildungsstart bei Juzo

Der erste September ist jedes Jahr ein großer Tag für alle, die ihre Ausbildung beginnen. 8 jungen Menschen darf Juzo in Aichach zu ihrem Ausbildungsstart begrüßen.

3 von ihnen begannen ihre Ausbildung zur Industriekauffrau, 2 haben sich für die Ausbildung als Fachinformatiker für Systemintegration entschieden, einer zum Produktionsmechaniker Textil. Im Marketing unterstützt künftig eine Kauffrau für Marketingkommunikation das Team und in der Produktion trat ein Maschinen- und Anlagenführer Textil seinen ersten Arbeitstag an.

Insgesamt hat Juzo dann 31 Auszubildende in mehr als 10 verschiedenen Berufen.

Besonders in diesem Jahr ist das Unternehmen froh, die jungen Menschen willkommen heißen zu dürfen und wie geplant ausbilden zu können.

Coronabedingt musste der erste Arbeitstag etwas anders verlaufen als normal geplant. Eigentlich begleiten die aktuellen Azubis die Neuankömmlinge durch den ersten Tag und stehen mit Rat und Tat zur Seite. Um die Abstands- und Hygieneregeln einhalten zu können, wurden dieses Jahr die ?Neuen? von Mitarbeitern aus dem Personalbüro empfangen und durften im Anschluss an das Gruppenfoto eine Schulung der IHK besuchen, die sonst erst am Ende der ersten Ausbildungswoche ein Programmpunkt ist.

Juzo wünscht den neuen Azubis einen guten Start und eine erfolgreiche Zeit!

Wer wir sind? Das ist ganz einfach! Wir sind weltweit über 1.100 Mitarbeiter, die gemeinsam an einem Strang ziehen. Als Spezialist in der Kompressionstherapie haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern und Beschwerden nachhaltig zu lindern. Dazu entwickeln wir stetig neue intelligente Produkte, um den individuellen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden und den Therapieerfolg zu sichern. Dieses Ziel verfolgen wir bereits seit über 100 Jahren und suchen stets nach neuen Lösungen in den Bereichen Phlebologie, Lymphologie, Narbenmanagement und Orthopädie. Jeden Tag aufs Neue arbeiten wir daran, das Unmögliche möglich zu machen für mehr Lebensfreude in Bewegung.

sportomedix a brand by Juzo

sportomedix vereint das Beste aus zwei Welten, damit Du Dein Bestes geben kannst. Wir verbinden die Erfahrung und Sicherheit eines Traditionsunternehmens mit der Dynamik und Innovationslust eines Startups. In unseren Produkten vereinen sich medizinisches Know-how und modernste Technologien.

www.sportomedix.com