Ausgeklügeltes Parksystem im Einsatz bei Lufthansa Aviation Training

Mit dem Umzug in ein neues Firmengebäude wurde bei Lufthansa Aviation Training Zürich auch ein neues Mobilitätskonzept verwirklicht. Die flexible Parkplatzverwaltung von Arivo war die perfekte Lösung, die dazu passt.

Lufthansa Aviation Training, der führende Flight und Cabin Training Provider, ist der Zusammenschluss von Lufthansa Flight Training und Swiss Aviation Training. Am Standort Zürich wurde 2018 ein neues Firmengebäude bezogen, das modernste Arbeitsplätze und maßgeschneiderte, innovative Trainingslösungen für seine Kunden bietet. Zusätzlich wurde ein Mobilitätskonzept eingeführt, welches Mitarbeiter*innen einen attraktiven und vom Unternehmen geförderten Anreiz zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel bietet. Jeder Mitarbeiter kann täglich flexibel entscheiden, ob er mit dem Auto kommen will oder doch lieber die gut angebundenen, günstigeren öffentlichen Verkehrsmittel nutzt.

Da die Parkplätze im neuen Areal beschränkt sind, musste ein Parking System gefunden werden, das eine flexible und bedarfsorientierte Lösung bietet. Für 360 potentielle Nutzer stehen insgesamt nur 80 Parkplätze zur Verfügung. Mitarbeiter und Kunden zahlen für die Nutzung der Parkflächen. Mit Arivo ist nun die Verwaltung einfach und die Abrechnung 100% transparent und automatisiert möglich.

Mitarbeiter melden sich über Kunden WebApp Seite mit Kreditkarte und Kennzeichen an. Durch die automatische Kennzeichenerkennung können sie jederzeit in die Garage bzw. den Außenparkplatz einfahren. Die Parkzeit wird automatisch von der Kreditkarte abgebucht und die Rechnung mit Einzelkostennachweis per E-Mail zugestellt.

?Arivo wurde uns von APCOA Schweiz empfohlen. Schon nach der ersten Präsentation des smarten Parking Systems wussten wir: Das ist genau das, wonach wir suchen,? erzählt Marcel Mantel, Head of Human Resources, Lufthansa Aviation Training Switzerland. ?Es war sofort klar, dass nur dieses System die nötige Flexibilität bieten kann, die wir erwarten und unsere Mobilitätsoffensive unterstützen kann. Die innovativen Parkraumverwaltung von Arivo ist nicht nur flexibel, sondern 100% bedarfsorientiert und modern. Man zahlt nur, was man braucht. Dieser Ansatz war perfekt für uns.?

Lufthansa Aviation Training ist das erste Projekt in der Schweiz von Arivo. Eine weitere Schnittstelle, das Einladungssystem, wird noch eingebunden. Damit können Piloten, welche zu Schulungen im Simulator gebucht sind, dann eine Einladung erhalten und können mit dieser kostenlos für den Zeitraum der Schulung einfahren. So kann dann der komplette Funktionsumfang der Arivo Parking Lösung bestens ausgenutzt werden.