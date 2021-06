Ausgesperrt, Schlüssel verloren ? was tun- Schlüsseldienst München hilft schnell, kompetent zum günstigen Festpreis

Schlösser sind eine feine Sache, schützen sie uns doch davor, dass Unbefugte in unsere Häuser gelangen, Diebe unsere Autos stehlen oder andere kriminell agierende Mitmenschen unseren Tresor öffnen und leeren. Die Kehrseite der Medaille: Es passiert immer mal wieder, dass man sich selbst aussperrt, der Schlüssel abbricht oder verloren geht. Gut, dafür gibt es Schlüsselnotdienste, aber, man hat schon so viele negative Nachrichten über unseriös arbeitende Aufsperrdienste gehört. An eines dieser schwarzen Schafe will man jetzt nicht auch noch geraten.

Günstiger Festpreis – eine Nummer, die man sich für den Notfall merken sollte

Im Notfall bewahrt man selten einen klaren Kopf. Die meisten Schlüssel werden gerade vergessen, wenn man sowieso schon in Eile ist, gestresst ist und nicht noch die Muße dazu hat, mittels Internet oder Branchenverzeichnis einen seriösen, günstigen, schnell und sachgerecht arbeitenden Schlüsseldienst in der Nähe zu finden. Die Telefonauskunft ist dabei auch keine Hilfe, da sie nur die eingetragenen Schlüsseldienste vor sich hat und mir diese so ohne Auswahlkriterien benennt. Ob diese Notdienste in der Nähe sind, seriös arbeiten, günstige Preise anbieten, das weiß das Callcenter der Telefonauskunft nicht. Deshalb kann sich das Abspeichern der Nummer für den Notfall lohnen. Bei dem Schlüsseldienst München ist seit über 25 Jahren garantiert, dass jede Serviceleistung zu einem günstigen Festpreis schnell und sachgerecht erledigt ist. Der günstige Festpreis ist nicht nur besonders günstig, sondern immer ?alles inklusive? und beinhaltet so alle Kosten, wie Anfahrtswege, Stundensätze, Mehrwertsteuer oder sonstige Posten, die sonst gerne später auf Rechnungen auftauchen, ohne vorher abgesprochen worden zu sein.

Fachgerechte, schadenfreie Schlossöffnungen vom Fachmann

Dem Schlüsseldienst München kann man auch mit guten Gewissen seine Schlösser von Türen, Tresoren, Waffenschränken oder Autos anvertrauen. Der Fachmann ist in der Lage, eine zugezogene Tür mittels Expertise und modernster Werkzeuge schadenfrei zu öffnen. Aber auch bei abgebrochenen Schlüsseln und weiteren Problemen, kann man sicher sein, dass immer umsichtig mit dem Hab und Gut der Kundschaft umgegangen wird.

Einbruchschutz, Reparaturen, Sicherheitszylinderwechsel

Als Einbruchschutzfirma beschränkt sich der Aufgabenbereich nicht nur auf Notöffnungen in München, aller Stadtbezirke und im gesamten Umkreis. Die Firma ist kompetent in jeder Form von Sicherheit. Dazu gehören Reparaturen von defekter Mechanik, Einbruchschadenbeseitigung, Einbruchschutzberatungen und der Einbau von kostengünstigen, effektiven Maßnahmen, wie beispielsweise Querbalken, die auch nachträglich an jeder Tür angebracht werden können. Natürlich ist auch die Installation von Schließzylindern und der Austausch im Serviceangebot. Schlösser und Schließzylinder mit höchster Verschlusssicherheit bieten hier ein Höchstmaß an Schutz und sorgen für Langlebigkeit. Der Einbau von guten Sicherheitszylindern ist schnell gemacht, kostet weniger, als man denkt und erschwert das Eindringen von Unbefugten wesentlich. Nicht zu vergessen, dass im Schadensfall von Versicherungen die Schadenssumme meist nur dann ausgezahlt wird, wenn diese Voraussetzungen vorhanden waren. Bei den günstigen Festpreisen ist es sowieso bestimmt eine Überlegung wert, die Sicherheit der Familie oder der Firma nicht mehr auf die lange Bank zu schieben.

KoMi Services GmbH

Kapellenäckerstr. 16, 80992 München

Geschäftsführer : Michael Kolb

Amtsgericht München

Handelsregisternummer HRB 218555

USt.-IdNr. DE 300 436 270

Der Fachbetrieb bietet seit über 25 Jahren das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel im Bereich Einbruchschutz auch die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern und im Bereich Sicherheitstechnik die Montage von Panzerriegeln, Balkenschlössern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst für Türen wie auch Autos sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird. Schnell – kompetent – fair.