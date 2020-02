Ausgewählte presseöffentliche Termine und Veranstaltungen des Handwerks und der Handwerkskammer Potsdam im Monat März 2020

Zu Ihrer besseren Planung übermitteln wir Ihnen einen Überblick zu aktuellen presseöffentlichen Terminen der Handwerkskammer Potsdam für den Monat März 2020.

2. März

Gesellenfreisprechung der Kreishandwerkerschaft Potsdam

Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, Ralph Bührig, richtet an 62 Gesellen der Ausbildungsberufe Elektroniker/in, Kraftfahrzeugmechatroniker/in, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in, Orthopädieschuhmacher/in, Tischler/in, Maurer/in, Friseur/in sowie Fachverkäufer/in im Bäckerhandwerk anlässlich ihrer Gesellenbriefübergabe ein Grußwort. Kreishandwerksmeister Holger Schmädicke sowie die Prüfungsvorsitzenden übergeben im Beisein von Ausbilder und Familien die Gesellenbriefe. Auch der Stellvertretende Landrat Potsdam-Mittelmark, Christian Stein, wird als Gast erwartet.

Termin: Montag, 2. März 2020, 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: Zentrum für Gewerbeförderung in Götz, Am Mühlenberg 15, 14550 Groß Kreutz, OT Götz

4. März

Unternehmerfrauen im Handwerk: Aktuelle Steuertipps

In diesem Workshop gibt Steuerberater Detlef Hergaden aktuelle Steuertipps. Der Arbeitskreis der Unternehmerfrauen im Handwerk richtet sich vor allem an mitarbeitende Ehefrauen in Handwerksbetrieben und Inhaberinnen.

Termin: Mittwoch, 4. März 2020, 15:00 Uhr

Veranstaltungsort: Zentrum für Gewerbeförderung in Götz, Am Mühlenberg 15, 14550 Groß Kreutz OT Götz

5. März

Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes LandBauTechnik e.V, Dr. Michael Oelck, überreicht an den Präsidenten der Handwerkskammer Potsdam, Robert Wüst, die offizielle Zertifizierungsplakette für das Zentrum für Gewerbeförderung in Götz als Anerkannte Ausbildungsstätte für Landmaschinentechniker-Meister. Die Bildungsstätte der Handwerkskammer Potsdam gehört damit zu den fünf bundesweit durch den Bundesverband LandBauTechnik zertifizierten Bildungsstätten. Im Rahmen eines Arbeitsgespräches werden zudem die Herausforderungen und Neuentwicklungen in der Landtechnik in den kommenden Jahren erörtert.

Termin: Donnerstag, 5. März 2020, 9:00 bis 10:00 Uhr

Veranstaltungsort: Zentrum für Gewerbeförderung in Götz, Am Mühlenberg 15,

14550 Groß Kreutz OT Götz (Treffpunkt Landmaschinenhalle)

9. März

Übergabe eines Diamantenen Meisterbriefes ? Sperrfrist: 9.3., 10 Uhr, da der Jubilar von der Auszeichnung nichts weiß

Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, Ralph Bührig, überreicht den Diamantenen Meisterbrief an Maschinenbauermeister Karl-Heinz Kohne.

Termin: Montag, 9. März 2020, 10:00 Uhr

Veranstaltungsort: Metallbau Kohne, Heidering 22A, 16727 Velten

9. März ? 13. März

50 Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen der Oberschule Wilhelmshorst testen ihre handwerklichen Fähigkeiten im Rahmen der Praxislernwochen im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz.

Termin: Montag, 9. März bis Freitag, 13, 8:00 ? 14:00 Uhr

Veranstaltungsort: Zentrum für Gewerbeförderung in Götz, Am Mühlenberg 15, 14550 Groß Kreutz, OT Götz

Voranmeldung notwendig

11. März

Gesellenfreisprechung der Kreishandwerkerschaft Brandenburg/Havel-Belzig

Michael Graf, Vorstandsmitglied der Handwerkskammer Potsdam, richtet anlässlich der Gesellenbriefübergabe an 13 Gesellen im Ausbildungsberuf Kraftfahrzeugmechatroniker, Fachrichtungen Personenkraftwagentechnik und Nutzfahrzeugtechnik ein Grußwort. Die Gesellenbriefe übergeben Obermeister Alexander Lucht und der Prüfungsvorsitzende Klaus Sattler im Beisein von Ausbildern und Familien. Zudem wird der Stellvertretende Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Christian Stein, erwartet.

Termin: Freitag, 11. März 2020, 17:00 Uhr

Veranstaltungsort: Gasthaus ?Zur Erholung?, Brandenburger Str. 29, 14778 Golzow

14. März

Der Präsident der Handwerkskammer Potsdam, Robert Wüst, eröffnet mit gemeinsam mit der Bildungsministerin des Landes Brandenburg, Britta Ernst, mit einem Grußwort den 7. Brandenburgischen Berufsschultag der sich dem Thema ?Lernortkooperationen und digitaler Wandel? widmet. Ausgerichtet wird die Veranstaltung, die unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dr. Dietmar Woidke, steht, vom Brandenburgischen Lehrerverband beruflicher Schulen e.V. (BLV). An 25 Oberstufenzentren werden rund 40.000 SchülerInnen und Auszubildende in fünf verschiedenen Schulformen zu ihren Abschlüssen geführt. Der Brandenburgische Lehrerverband beruflicher Schulen e.V. (BLV) vertritt die Interessen seiner Mitglieder und der Lehrkräfte an den Brandenburger Oberstufenzentren.

Termin: Samstag, 14. März, 10:00 ? 15.30 Uhr

Veranstaltungsort: Zentrum für Gewerbeförderung in Götz, Am Mühlenberg 15, 14550 Groß Kreutz, OT Götz

16. März ? 20. März

119 Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen der Oberschule Wilhelmshorst und der Gesamtschule Teltow testen ihre handwerklichen Fähigkeiten im Rahmen der Praxislernwochen im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz.

Termin: Montag, 16. März bis Freitag, 20. März, 8:00 ? 14:00 Uhr

Veranstaltungsort: Zentrum für Gewerbeförderung in Götz, Am Mühlenberg 15, 14550 Groß Kreutz, OT Götz

Voranmeldung notwendig

17. März

Auszeichnung des Azubis des Monats März

Die Handwerkskammer Potsdam zeichnet den Azubis des Monats März in seinem Lehrbetrieb für seine hervorragende Ausbildungsleistung aus.

Termin und Veranstaltungsort folgen mit gesonderter Presseeinladung

21. März

Meisterfeier 2020 im Nikolaisaal

Rund 190 Meisterabsolventen des Jahrgangs 2020 erhalten ihre Meisterbriefe auf der traditionellen großen Meisterfeier in Potsdam.

Termin: Samstag, 21. März 2020, 10:00 bis 12:00 Uhr

Veranstaltungsort: Nikolaisaal Potsdam, Wilhelm-Staab-Straße 10-11, 14467 Potsdam

Mit gesonderter Presseeinladung

23. März ? 27. März

82 Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen der Oberschule Velten testen ihre handwerklichen Fähigkeiten im Rahmen der Praxislernwochen im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz.

Termin: Montag, 23. März bis Freitag, 27. März, 8:00 ? 14:00 Uhr

Veranstaltungsort: Zentrum für Gewerbeförderung in Götz, Am Mühlenberg 15, 14550 Groß Kreutz, OT Götz

Voranmeldung notwendig

24. März

Seminarreihe Handwerk: ?Verbraucherschutz aus Unternehmersicht?

Welche Vorschriften muss ich beim Vertragsabschluss mit einem Verbraucher beachten? Welche besonderen Verbraucherregelungen gilt es im Werk- und Bauvertragsrecht zu beachten? Diese und weitere Fragen beantwortet diese kostenfreie Infoveranstaltung für Handwerksbetriebe.

Termin: Dienstag, 24. März 2020, 14:00 ? 16.30 Uhr

Veranstaltungsort: Märkisches Gildehaus (Tagungs- und Congreßhotel), Schwielowseestraße 58, 14585 Schwielowsee OT Caputh

26. März

Zukunftstag 2020. Die Handwerkskammer Potsdam bietet in ihrem Zentrum für Gewerbeförderung in Götz für Jungen und Mädchen Technik zum Anfassen, öffnet zum Zukunftstag ihre Werkstätten und stellt Berufsbilder wie Elektroniker/in, Metallbauer/in, Kfz-Mechatroniker/in, Land- und Baumaschinenmechatroniker/in, Maler/in und Lackierer/in, Friseur/in und Tischler/in vor.

Termin: Donnerstag, 26. März 2020, 10:00 bis 12.15 Uhr

Veranstaltungsort: Zentrum für Gewerbeförderung in Götz, Am Mühlenberg 15, 14550 Groß Kreutz OT Götz

27. März

Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, Ralph Bührig, überreicht an Gebäudereinigermeister Matthias Karstedt, Geschäftsführer der Karstedt und Hahn GmbH, für unternehmerische Leistungen anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums eine Ehrenurkunde. Matthias Karstedt ist zudem u.a. als Obermeister der Gebäudereinigerinnung Westbrandenburg und in der Vollversammlung der Handwerkskammer Potsdam ehrenamtlich aktiv.

Termin: Freitag, 27. März 2020, 10:00 Uhr

Veranstaltungsort: Karstedt und Hahn GmbH, Zeppelinstraße 149, 14471 Potsdam

30. März ? 3. April

126 Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen der Gesamtschule-Leonardo-da-Vinci Potsdam testen ihre handwerklichen Fähigkeiten im Rahmen der Praxislernwochen im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz.

Termin: Montag, 23. März bis Freitag, 27. März, 8:00 ? 14:00 Uhr

Veranstaltungsort: Zentrum für Gewerbeförderung in Götz, Am Mühlenberg 15, 14550 Groß Kreutz, OT Götz

Voranmeldung notwendig

31. März

Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, Ralph Bührig, überreicht an die beiden Fleischermeister Volkmar und Stefan Woite anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums für unternehmerische Leistungen des Traditionsbetriebes eine Ehrenurkunde.

Termin: Dienstag, 31. März 2020, 10:00 Uhr

Veranstaltungsort: Landfleischerei & Partyservice Woite GbR, Straße des Friedens 75 ? 77, 14552 Michendorf / OT Langerwisch

Die Handwerkskammer (HWK) Potsdam ist eine als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisierte Selbstverwaltungseinrichtung für die Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming und die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel. Sie ist die Interessenvertretung von rund 17.400 Mitgliedsbetrieben und ihren mehr als 70.500 Beschäftigten in über 150 Gewerken.

Die HWK Potsdam setzt sich für die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Handwerksbranche ein, bündelt die Kräfte und Gemeinsamkeiten des Handwerks und bietet ihren Mitgliedsbetrieben zahlreiche Unterstützungen bei wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen.

Zu den Mitgliedsunternehmen gehören Handwerksbetriebe aller Branchen; vor allem aus dem Bau- und Ausbaugewerbe, Elektro und Metall, Holz, Bekleidung und Textil, Gesundheit, Reinigung sowie Nahrungsmittel.