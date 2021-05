Ausgezeichnete Exzellenz bei der Besetzung von Führungspositionen begleitet Unternehmen erfolgreich durch die Krise

Branchenübergreifend entwickelt sich die seit mehr als einem Jahr andauernde Corona-Pandemie für viele Unternehmen zunehmend zur existenziellen Herausforderung. Sie zu überwinden und das Unternehmen erfolgreich durch die Krise zu bringen, ist vor allen Dingen eine Frage der Führung. Werden Positionen in diesem Bereich vakant und müssen dauerhaft oder übergangsweise neu besetzt werden, sind Personalberaterater mit besonderem Know how gefragt.

Seit 2014 ermittelt FOCUS Business, auf Basis unabhängiger Kundenbefragung durch das Marktforschungsinstitut statista, einmal jährlich die besten Personaldienstleister Deutschlands in vier unterschiedlichen Kategorien. Das fünfte Jahr in Folge geht die Auszeichnung ?TOP Personaldienstleister 2021? in der Sparte Executive Search an die internationale Personalberatung EO Executives. Mit der Auszeichnung bescheinigt FOCUS Business EO Executives einmal mehr die überdurchschnittlich positive Bewertung der erbrachten Leistungen durch Personalverantwortliche und Kandidaten.

?Die Methodik, mit der FOCUS Business und statista arbeiten, ist für uns ein besonderer Grund zum Stolz auf die erneute Auszeichnung?, erklärt Stephan H. Aschenbrenner, geschäftsführender Gesellschafter von EO Executives. ?Beurteilt wird die hervorragende Arbeit unserer Berater vom Wettbewerb aber vor allen Dingen von unseren Kunden und damit von den Personen, die in unserer täglichen Arbeit im Mittelpunkt stehen.?

Dass auch das eigene Unternehmen erfolgreich durch die Krise geführt wurde, belegt EO nicht zuletzt durch personelles Wachstum. Das Interesse am Spezialisten für Executive Search und Interim Management als Partner-Organisation ist ungebrochen und seit Jahresbeginn wurden bereits drei neue Executive Search Professionals in die Reihe der Berater aufgenommen.

?Unser Erfolg ist in erster Linie eine Teamleistung?, betont Patric Kistner, selbst langjähriger Personalberater und seit 2011 Head of Operations bei EO. ?In der engen Zusammenarbeit mit unseren Klienten gilt unser ?Best Leadership Team? Ansatz. Eine neue Führungskraft muss vor allem ins Team passen, um einen hohen Nutzen für das Unternehmen zu schaffen.?