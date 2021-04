Ausländerbehörden werden oft benötigt

Ausländerbehörden in Deutschland

Deutschland bleibt seit Jahrzehnten eines der beliebtesten Einwanderungsländer weltweit und ein Wandel ist laut Expertenschätzungen in der nächsten Zukunft nicht in Sicht. Dabei erfordert die Einreise und Aufenthalt der AusländerInnen von außerhalb der Europäischen Union im Regelfall eine amtliche Erlaubnis. Auch die Schutz suchenden und Geflüchteten sind an die Behörden angewiesen, um den eigenen Aufenthalt im Bundesgebiet zu legalisieren.

Die Kompetenz für ausländerrechtliche Angelegenheiten, zu denen auch Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltserlaubnisse, aber auch viele anderen Aufgaben gehören, obliegt hierzulande der kommunalen Verwaltung. Die Kommunen agieren nach gesetzlichen Vorschriften des Bundes und der jeweiligen Länder und haben in allen größeren Städten die Ausländerbehörden gegründet, die oft auch als Ausländerämter bezeichnet werden. Die Ausländerbehörden sind im eigenen Zuständigkeitsbereich die zentralen Ansprechpartner für ausländische Staatsangehörige. Auch deutsche BürgerInnen und Institutionen müssen oft im Kontakt mit Ausländerämtern stehen, beispielsweise dann, wenn sie als Arbeitgeber ausländische Fachkräfte beschäftigen oder privat und geschäftlich ausländische Gäste einladen.

Territoriale Zuständigkeit der Ausländerbehörde

Damit jeder, wer es braucht, die Leistungen der Ausländerbehörde in Anspruch nehmen kann, existieren in Deutschland Hunderte Ausländerämter. Allerdings darf man sich nicht an das beliebige Amt wenden: Im Regelfall wird der feste Wohnsitz in der Gemeinde der Ausländerbehörde vorausgesetzt, damit ein Antrag dort gestellt oder eine Beratung beansprucht werden kann. In diesem breiten Netz verliert man schnell den Überblick. Während viele Gemeinde und darunter auch Großstädte wie Frankfurt und Düsseldorf nur jeweils eine Ausländerbehörde haben, sind die Ämter in anderen Städten wie Berlin oder Köln den Bezirksverwaltungen untergeordnet. Damit gibt es in solchen Städten teilweise eine zweistellige Anzahl der Ausländerbehörden, jede von denen nur den Einwohnern eines Stadtteils vorbehalten oder hingegen allen Stadtbewohnern zugänglich sein kann.

Auslaenderaemer.com ruft ein Register der Ausländerbehörden ins Leben

Ein Umzug in eine andere Stadt oder teilweise auch in einen anderen Stadtteil ist häufig mit dem Wechsel der zuständigen Ausländerbehörde verbunden. Damit man schnell und unproblematisch auf die zuständige Behörde kommt, schafft die Webseite https://auslaenderaemter.com/ ein Register der Ämter und Behörden, die für ausländerrechtliche Angelegenheiten zuständig sind. Die Suche funktionier über die Auswahl des eigenen Bundeslandes. Danach werden alle in dem Bundesland ansässigen Behörden angezeigt. Durch die Auswahl einer Behörde lassen sich deren Informationen anzeigen. Man sieht nun nach lediglich zwei Klicks die Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Webseite der ausgesuchten Behörde. Auch die Anreisemöglichkeiten sind sofort sichtbar, da die Karte mit der markierten Adresse ebenfalls angezeigt wird.

Vorteile von Auslaenderaemter.com

Auslaenderaemter.com ist keine offizielle Seite der deutschen Ausländerbehörden und kann deshalb nicht zu Zuständigkeiten der Behörden und weiteren ausländerrechtlichen Fragen beraten. Trotzdem wird der Service nützlich, wenn man sich die Internetsuche sparen möchte. Dank der einfachen Struktur der Seite gelangt man schnell zu gewünschten Informationen und hat die zuverlässigen Angaben zu einer Behörde auf einen Blick. Außerdem kann man sich zu zentralen Themen wie Aufenthaltserlaubnis, Verpflichtungserklärung und Versicherung für ausländische Gäste informieren. Die Versicherungen werden unter Angabe von vertrauenswürdigen Partnern angegeben, die solche Leistungen anbieten.

Die Entwickler von Auslaenderaemter.com haben vor, den Themenkatalog künftig zu erweitern und zu einem kompetenten Ratgeber für Einreise und Aufenthalt in Deutschland zu werden.