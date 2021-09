Australien will Bergbau stärken

Das Gesetz zur Änderung der Landrechte der Aborigines soll überflüssige Bürokratie beseitigen. Investitionen von gebührenäquivalenten Mitteln aus dem Bergbau auf dem Land der Aborigines soll diesen zugutekommen. Anfänglich sollen 500 Millionen Dollar, dann 60 Millionen Dollar jährlich Projekte unterstützen, die lokale Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen. So hat es das Minerals Council of Australia erklärt. Weitere Mittel sollen fließen, um die betroffenen Ureinwohner zu unterstützen.

Dies Pläne werden allgemein die Prozesse für Bergbau- und Explorationslizenzen vereinfachen. Daneben bleiben die Rechte der traditionellen Eigentümer erhalten. Rund 60 Prozent der in Betrieb befindlichen Minen sind nahe an Aborigines-Gemeinden gelegen. Und es arbeiten im Bergbau die meisten indigenen Arbeitnehmer aller Branchen. Und es haben sich seit 2006 die Arbeitsplätze im Bergbau mehr als verdoppelt. Eine Stärkung und Vereinfachung in der Bergbaubranche sollte jedenfalls eine gute Sache sein, daneben werden die Rechte der Aborigines gestärkt.

Australien ist reich an Rohstoffen. Der erste Goldrausch fand in den 1850er Jahren statt. Seitdem werden Rohstoffe abgebaut und auch exportiert. So gehört Australien zu den wichtigsten Rohstoffproduzenten der Welt.

Gold beispielsweise wird über den ganzen australischen Kontinent verteilt abgebaut. In Westaustralien befindet sich etwa die Karora Resources – https://www.youtube.com/watch?v=efKheDkByME&t=1s -. Laut Prognosen sollen im Gesamtjahr 2021 zwischen 105.000 und 115.000 Unzen Gold aus den Goldminen Beta Hunt und Higginsville kommen.

In Australien befinden sich auch Goldliegenschaften von Mawson Gold – https://www.youtube.com/watch?v=VZj4AfxGWtg – und zwar im Bundesstaat Victoria. Daneben besitzt Mawson Gold das Gold-Kobaltprojekt Rajapalot in Finnland.

