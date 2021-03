Ausverkaufte Marketing Class of 22? Evernine schult Unternehmen ab sofort über Online Academy #MC22 im Digitalen Marketing

In der Woche vom 22.02.-26.02. veranstaltete die preisgekrönte Kommunikationsagentur Evernine Group gemeinsam mit Partnern erstmalig die digitale Schulungswoche „Marketing Class of 22“ zu allen Themen des ergebnisorientierten Digital-Marketings. Das Interesse an den Modulen aus interaktiven Seminaren, Webinaren, Master Classes und individuellen Beratungsgesprächen übertraf alle Erwartungen – die Messe war bereits nach kurzer Zeit ausverkauft. Jetzt wird sie als Online Academy #MC22 fortgesetzt.

Ins Leben gerufen hat das interaktive digitale Event-Konzept der „Marketing Class of 22“ ein Zusammenschluss aus der Münchner Kommunikationsberatung und Full-Service-Agentur Evernine Group gemeinsam mit dem digitalen Verlagshaus MBF Media. Das Ziel: Marketeers und Verantwortliche anderer Fachbereiche für alle wichtigen Themen im ergebnisorientierten Digital-Marketing fit zu machen. Wie sehr das Event, das in der Woche vom 22.02.-26.02.2021 stattfand, mit den Themen ins Schwarze getroffen hat, zeigte sich bereits nach einigen Tagen nach Verkaufsstart Ende Januar, als das Event binnen weniger Tage mit über 200 Teilnehmern ausverkauft war.

Angeboten wurde ein Mix aus Keynotes, interaktiven Seminaren, Master Classes und Beratungsgesprächen zu allen wichtigen Themen des aktuellen Digital-Marketings. Das meistbesuchte Webinar „Social Media Design“ wurde gemeinsam mit der Kreativ-Unit CAPTAMO abgehalten. Besonderen Wert legten die Referenten und Moderatoren im Rahmen der Marketing Class auf Benchmarks und Erfahrungen aus B2B und B2C. Eine Auswahl der Themen: Digital Marketing Basics, Data- & Lead-Marketing, Social Business, Webseiteneffizienz und Sales-Push im Marketing.

Die Teilnehmer der Marketing Class of 22 setzten sich aus den verschiedensten Branchen zusammen. Von IT-Unternehmen über Handel bis zum Profisport. Besonders schätzten die Unternehmen auch die interaktiven Module der Marketing Class sowie den Austausch untereinander, etwa im Rahmen der Seminare.

„Vom Einsteig in die Digitalen Welten bis zum komplexen Projekt mit Marketing Automation ? alles versehen mit zahlreichen Erfahrungswerten und strategischer Einbettung. Das war die Bandbreite, die unsere Marketing Class of 22 zum Erfolgsmodell gemacht hat. Wir freuen uns, die #MC22 nun als Academy fortzusetzen und den Markt so weiter auch im Bereich Ausbildung zu unterstützen“, so Alexander Roth, Geschäftsführer der Evernine Group.

Marketing Class of 22 wird als Academy fortgeführt

Eine gute Nachricht für alle, die jetzt einsteigen wollen: Das Format wird in den kommenden Wochen und Monaten als Academy #MC22 mit interaktiven Modulen, Master Classes & Webinaren zu den wichtigsten Themen fortgesetzt und laufend auf Basis des Feedbacks der Teilnehmer weiter entwickelt.

„Wir sind unglaublich stolz, dass unsere erste Messe auf so großes Interesse am Markt gestoßen ist. Wir arbeiten daran, dass es im Herbst eine neue Auflage gibt und bis dahin freuen wir uns, alle Marketing-Interessierte in unserem großen Academy-Projekt begrüßen zu dürfen“, so Kathrin Drechsler, CMO der Evernine Group.

Alle Infos dazu finden Sie auch unter: https://evernine-group.de/mc22academy/

Die Evernine Group steht als führende deutsche Innovations- und Kommunikationsberatung für effektive Next-Level-Kommunikation. Wir beraten unsere Kunden strategisch, ermöglichen die digitale Transformation von Marketing, Sales & HR und bieten ein großes unternehmenseigenes Portal- & Verlagsnetzwerk für effektive & innovative Kampagnen – gesteuert durch unsere Inhouse-Agentur. Schwerpunkte liegen in unserer Branchen-Kreativität, in unserem großen Technologie-Know-how, in der kosteneffizienten Vernetzung von Kommunikationsdisziplinen sowie dem Angebot, sämtliche Services, Kampagnen & Projekte auch dauerhaft an uns auszulagern.

Gemäß unseres Leitsatzes „Consult. Connect. Create.“ findet unsere Kundenbetreuung via „One Voice“ statt. Gegründet wurde die Evernine 2013 mit Hauptsitz in München, dazu kommen Hamburg und weitere Offices weltweit (via unseren Coworking-Partner WeWork). Unsere Branchenschwerpunkte sind IT & Tech, Life Sciences & Engineering, Corporate & Finance, Sports & Health sowie Lifestyle & Fashion.