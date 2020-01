Ausverkaufte Show der Ehrlich Brothers mit Sold Out Award gekürt

Am vergangenen Wochenende waren die Ehrlich Brothers zu Gast in Erfurt und haben ihr Publikum verzaubert. Zu insgesamt drei ihrer spektakulären Shows “Dream & Fly” luden die Brüder das Erfurter Publikum ein, wobei die dritte Show ausverkauft gewesen ist. Dafür gab es von der Messe Erfurt den SOLD OUT Award, überreicht von der Abteilungsleiterin für Messen und Events, Diana Keucher und Projektleiter Daniel Möwius.

In der Halle herrschten magische Momente und die sensationelle Show brachte das Publikum zum staunen. Feuershows, Flüge durch die Luft und außergewöhnliche Enthüllungen begeisterten tausende Fans und hielten sie kaum auf den Plätzen.

