Auszeichnung der European Digital Press Association für Agfas Large Format Drucker: Oberon RTR3300

Der Oberon RTR3300 Inkjetdrucker von Agfa hat den EDP Award 2020 für ?Groß- und Großformatdrucksystem in der Kategorie Rollendrucker bis 320 cm? erhalten.

Die European Digital Press Association (EDP) beurteilt Produkte, die auf dem europäischen Markt eingeführt wurden, und verleiht die EDP Awards an diejenigen Einführungen, die sie in Bezug auf Qualität, Nutzen, Support und Service für die beste hält. Mit der diesjährigen Auszeichnung für den Oberon RTR3300 wird Agfa zum achten Mal von der EDP für eine ihrer Large Format Lösungen ausgezeichnet.

Die EDP Jury beschrieb den Oberon als ?robust und zuverlässig? und lobte u.a. seine Fähigkeit, gute Vollflächen in schwierigen Farben zu drucken, sowie seine intelligente Optimierung des Druckmaterials. Sie kam zu dem Schluss, dass ?das Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Druckers ihn zu einer rundum guten Lösung macht?.

Agfa entwickelt, produziert und vertreibt eine umfassende Reihe von Bildverarbeitungssystemen und Workflow- Lösungen für Druckbranche, Gesundheitsbereich sowie spezielle Hightechbranchen wie Lösungen für bedruckte Elektronikteile und erneuerbare Energien.

Der Firmensitz befindet sich in Belgien. Die größten Produktions- und Forschungszentren befinden sich in Belgien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Österreich, China und Brasilien. Durch eigene Vertriebsorganisationen ist Agfa weltweit in mehr als 40 Ländern tätig.

